ब्वॉयफ्रेंड ने किया ब्रेकअप तो लड़की ने लिया 'सॉलिड बदला', चाहकर भी नहीं छुड़ा पा रहा पीछा !

Girlfriend Spent 75000 to take Revenge on Ex : इंसान जब किसी रिश्ते में होता है तो उसमें पूरी तरह खोया रहता है लेकिन जब ये ख्याल टूटता है और सच्चाई सामने आती है तो वो या तो दुखी होता है या फिर बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है. कुछ सा ही हुआ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social media star) एंड्रिया रसेट ( Andrea Russett ) के साथ. जब उनका ब्रेकअप हो गया तो उन्होंने अपने एक्स के दिमाग पर छाए रहने के लिए हज़ारों रुपये खर्च कर डाले.

लड़की का प्लान तो सॉलिड था, लेकिन उसने इसके लिए जो रकम खर्च की, उसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की बात कहनी शुरू कर दी. यूं तो लड़के-लड़कियां ब्रेकअप के बाद अपने सबसे ग्लैमरस अवतार को सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करते हैं, लेकिन एंड्रिया ने इसे प्रमोट करने के लिए पैसे भी खर्च कर डाले.

76 हज़ार रुपये खर्च कर लिया बदला

TikTok पर अपने बारे में बताते हुए एंड्रिया ने कहा कि उसने अपने एक्स से बदला लेने के लिए एक सेल्फी ली और उसे इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर दिया. इस सेल्फी के प्रमोशन के लिए उन्होंने अपने एक्स के घर वाले इलाके को टार्गेट किया, ताकि लगातार उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखती रहे. उसे इस बात का भी पता चले कि उसने आखिर क्या खोया है. इस प्रमोशन के लिए उन्हें 76 हज़ार रुपये खर्च करने पड़े. उनके इस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद किया और अब उनके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं.

लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

एंड्रिया के इस तरह प्रमोशन के आइडिया को लेकर उनके फॉलोअर्स ने जहां उनकी तारीफ करते हुए इसे पावर मूव बताया है, वहीं कुछ लोगों ने इसे सही नहीं बताया. एक यूज़र ने लिखा – काश मेरे आखिरी रिलेशनशिप के बाद मेरे मन में ये आइडिया आता. एक अन्य यज़र ने लिखा- इतने में तो मैं अपने फ्लैट का रेंट भर देता. अन्य यूज़र्स ने कहा कि वे भी लगातार फीड में एंड्रिया की सेल्फी देख रहे थे.

