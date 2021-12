15 सेकंड में गारंटी चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान, 1 स्माइल के लिए क्लिक कर देखें ये वीडियो

सोशल मीडिया (Social Media) एक ऐसी जगह है, जहां आप कई तरह की चीजों को देखते हैं. कुछ चीजें आपको गुस्सा दिला सकती हैं. कुछ आपका दिन बना सकती हैं. आप भी इस बात से सहमत होंगे कि सोशल मीडिया अब आपके मूड को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं. ऐसे में आज आपको एक ऐसा दिखाने जा रहे हैं, जो 15 सेकंड में आपके चेहरे पर स्माइल ले आएगा. ये क्यूट वीडियो (Cute Viral Video) आपके खराब दिन को भी ठीक कर देगा.

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर @GetViralVideo नाम से बने अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया गया. इसमें एक मुर्गी और कुत्ते के बच्चे के बीच की दोस्ती देखी जा सकती है. वीडियो में दोनों एक साथ सोते और खेलते नजर आए. पिल्ला तो मुर्गी के ऊपर बैठकर सवारी तक करता नजर आया. लोगों का दिल इस वीडियो की क्यूटनेस से खुश हो गया.

मुर्गी-पिल्ले की दोस्ती वायरल

वीडियो के कैप्शन में लिखा है “Sometimes a hug is the answer, Even when the question is unknown” यानी कई बार सिर्फ एक झप्पी ही हर सवाल का जवाब होता है. तब भी जब पता ना हो कि सवाल क्या है. ये वीडियो मात्र 15 सेकंड का है. इसके बावजूद अभी तक इसे लाखों बार देखा जा चुका है. लोगों ने इसे बेहद क्यूट मुर्गी कभी पंख फैलाकर पिल्लै को अपनी तरफ चिपका लेती है तो कभी दोनों गले लगे नजर आए.

Sometimes a hug is the answer

Even when the question is unknown. pic.twitter.com/FcRPHDOeRJ — Viral Video™ (@GetViralVideo) December 16, 2021

अगर आपका दिन कुछ ख़ास अच्छा नहीं जा रहा तो ये वीडियो देख लें. आपका बचा हुआ दिन शर्तिया अच्छा जाएगा.

