'ब्लड ग्रुप में भी दोस्त प्लस है और तू माइनस', देसी पापा ने बेटी को मारा मज़ेदार ताना!

Hilarious Chat of Desi Dad and Daughter: आजकल ज़माना सोशल मीडिया का है, जहां लोग आपस में होने वाली छोटी से छोटी लेकिन मज़ाकिया बात को लोगों के सामने शेयर कर देते हैं. चाहे वो बात दोस्तों के बीच की हो, डिलीवरी ब्वॉय के साथ की गई हो या फिर खुद पिता के साथ. ऐसे ही पिता और बेटी की चैट का एक स्क्रीनशॉट इस वक्त खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पिता अपनी ही बेटी की टांग खींचते नज़र आ रहे हैं.

शायद ही कोई बच्चे होंगे, जिन्होंने अपनी मां या पिता के ताने नहीं खाए हों. किसी न किसी बात पर बच्चों को पेरेंट्स की झिड़की सुनने को मिल जाती है. देसी पापा और उनकी बेटी के बीच का एक दिलचस्प चैट इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Post On Social Media) हो रहा है. उनकी बातें पढ़कर आपको अपने पापा की याद आने लगेगी.

दोस्त ब्लड ग्रुप में भी प्लस है और तू माइनस

वायरल हो रहे पोस्ट में एक पिता और बेटी के बीच बातचीत का व्हाट्सऐप स्क्रीनशॉट है. चैट में पिता अपनी बेटी को बताते हैं कि उन्होंने उसके और उसके दोस्त के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ले ली है. इस पर बेटी जवाब देती है – ठीक है. हालांकि इसके बाद वे बेटी को ट्रोल करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं और तुरंत लिखते हैं – ‘रिपोर्ट में भी वो A+ है और तू B-‘ बेटी इस पर रोने वाले इमोजी से रिएक्ट करते हुए लिखती है – पापा प्लीज़. इस पोस्ट को ट्विटर बेटी ने ट्विटर पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है- कोई भी आपके पिता से बेहतर आपको रोस्ट नहीं कर सकता.

No one can roast you better than your father pic.twitter.com/thMzhOabal

वायरल पोस्ट पर आई दिलचस्प प्रतिक्रिया

ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @diimplegirll नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस पोस्ट को 12.1 हज़ार लाइक्स मिले हैं और सैकड़ों लोगों ने इसे रिट्वीट किया है. लोगों ने पोस्ट पर अलग-अलग कमेंट्स भी किए हैं, जो काफी दिलचस्प हैं.

When it comes to trolling ones own kid no one can beat indian dads.

— Salim Bajwa..Papa John’s Pizzey Waley (@Sudhans21137882) October 16, 2022