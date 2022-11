डांस फ्लोर पर आंटियों के बीच 'पिस' गया बच्चा, वीडियो देखकर घबरा गए लोग!

Hilarious Video of Little Child: सोशल मीडिया पर आप रोज़ाना तरह-तरह के वीडियो देखते ही रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं तो कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिसमें दिलचस्प ट्विस्ट होते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें डांस में मगन एक महिला छोटे से बच्चे पर कहर (Child Squashed By Fat Woman) बनकर गिर पड़ती है.

शादी-ब्याह में डीजे की धुन पर हम सभी के पांव थिरकने ही लगते हैं. जैसे ही म्यूज़िक लाउड होता है, बच्चे-महिलाओं और बुजुर्ग तक खुद को रोक नहीं पाते. वायरल हो रहे वीडियो में भी एक महिला बेफिक्र होकर डांस फ्लोर पर नाच रही है, इसी बीच एक छोटा सा बच्चा भी उनके बीच ही डांस करने की कोशिश करने लगता है. फिर बच्चे के साथ जो होता है, वो देखकर आपको हंसी आ जाती है.

बच्चे के ऊपर ही गिर पड़ी महिला

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी समारोह में कुछ महिलाएं गाने की धुन पर एंजॉय कर रही हैं. एक महिला पीछे नाच रही है, तो एक मोटी सी महिला आगे नाच रही है. इसी बीच एक छोटा सा बच्चा भी फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. एक बार तो वो आंटी का धक्का लगने से नीचे चला जाता है, लेकिन फिर वो दोनों महिलाओं के बीच में आ जाता है. इसके बाद मोटी महिला का पैर फंस जाता है और वो सीधा बच्चे के ऊपर ही गिर पड़ती है. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन वीडियो देखने वाले लोग उस बच्चे की स्थिति जानने के लिए काफी बेचैन हैं.

View this post on Instagram A post shared by @planet_visit

लोगों ने पूछा छोटे बच्चे का हाल

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर planet_visit नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को 2 दिन पहले साझा किया है, जिसे अब तक 60 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 1349 लोगों ने इसे पसंद किया है. इस पर लोगों ने खूब कमेंट भी किए हैं. एक यूज़र ने लिखा – गेम ओवर, जबकि बाकी यूज़र्स ने बच्चे की हालत जाननी चाही क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा वज़न वाली महिला सीधा गिर पड़ी थी.

Tags: Ajab Gajab, Viral video news, Viral Video on Social Media