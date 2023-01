बल्ब तक पहुंचने के लिए लड़कों ने लगाया था जुगाड़, स्टूल फिसलते ही हो गया कांड! देखिए Funny Video

Hilarious Video: घर में कई बार छोटे-मोटे काम करते हुए हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, जिस पर हमें समझ ही नहीं आता कि हंसें या फिर रोयें. कुछ ऐसा ही हुआ 2 लड़कों के साथ जब उनका बल्ब तक पहुंचने का जुगाड़ बुरी तरह से फेल हुआ.

Funny Video of Boys Fail Trick: इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में हमें रोज़ाना काफी कुछ देखने को मिलता है. खास तौर पर वीडियो कंटेंट की बात करें, तो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं. इनमें से कुछ लोगों को पसंद आते हैं तो कुछ अच्छे नहीं भी लगते हैं. आज हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, वो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है. हमारे साथ भी ऐसा कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा.

कुर्सी पर स्टूल लगाकर चढ़ा था शख्स

हमारे घरों में भी जब बल्ब फ्यूज़ हो जाता है या फिर पंखे की सफाई करनी हो तो वहां तक पहुंचने के लिए कुर्सी-मेज वाला जुगाड़ लगाना पड़ता है. हालांकि कभी भी ऐसा करने से पहले कुर्सी या मेज की मजबूती का ख्याल ज़रूर रखा जाता है. वायरल वीडियो में इसका ख्याल इन लड़कों ने नहीं रखा और प्लास्टिक की 3 कुर्सियों पर 2 स्टूल रखकर ऊपर पहुंचने की कोशिश की गई. नीचे वाले शख्स की ज़रा सी चूक से स्टूल खिसका और ऊपर चढ़ा लड़का पहले नीचे वाले शख्स के मुंह पर गिरता है और फिर नीचे गिर जाता है. इस दौरान दोनों को ही चोट लगती है. हालांकि वीडियो देखने वाले पहले हंसे बिना नहीं रह पाएंगे.

Thanks for the spot bro😂 pic.twitter.com/0JPKwBadQP

— Epic Fail (@FaildVideo) January 2, 2023