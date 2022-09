न अप्वाइंटमेंट, न प्लानिंग, मुफ्त में हो गया शख्स के घर का रेनोवेशन! वजह बना एक 'कनफ्यूज़न'

Decorator Works for Free as He Reached On Wrong Address:घर का रेनोवेशन कराना काफी मुश्किल काम होता है. इसमें काफी वक्त और मेहनत लगती है. सोचिए, अगर ये काम कोई आपकी गैरहाज़िरी में कर दे और आपको बाद में इस बात का पता चले, तो ये कितना बेहतरीन सरप्राइज़ होगा. कुछ ऐसा ही मज़ेदार सरप्राइज़ एक शख्स को अपने घर में मिला, लेकिन इसमें किसी और का नुकसान हो गया.

आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि आप जाना किसी के यहां होता है और पहुंच कहीं और जाते हो. आम लोगों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर कोई गलत घर में सर्विस दे आए, तो उसका नुकसान हो जाता है. एक हाउस डेकोरेटर को गलत एड्रेस मिल जाने की वजह से उसने घंटों तक गलत घर में काम कर दिया. उसे तब इस बात का पता चला, जब वो अपना काम खत्म कर चुका था.

कनफ्यूज़ पेंटर की मेहनत ज़ाया

रेडिट पर एक शख्स ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और कहा कि वो एक दिन अपने घर पहुंचकर दंग रह गया. उसके घर को किसी ने खूबसूरती से डेकोरेट कर दिया था. ये घटना हेरोगेट की है, जहां इस आदमी को अपने घर पर एक नोट मिला. इस नोट में लिखा हुआ था – ‘मैं डेकोरेटर हूं, जो आपके घर आया था. मुझे गलत एड्रेस दिया गया था और कहा गया कि मैं दरवाज़ा खटखटाऊं, अगर कोई न खोले तो अंदर आकर अपना काम कर दूं. मैंने एक लड़के को देखा, जिसने मुझे कुछ नहीं कहा. मैं अगले हफ्ते फिर फिनिशिंग के लिए आऊंगा, ज़ाहिर तौर पर ये हमारा ही काम है. मैं 3-4 बार घर में घूमा, लेकिन कोई भी यहां नहीं था.’

लोगों ने की डेकोरेटर की तारीफ

डेलीस्टार की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने फेसबुक पर भी इस घटना के बारे में बताया कि उसका घर किस तरह आधा पेंट हो चुका है, जबकि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता. पोस्ट के जवाब में लोगों ने अपनी कहानियां सुनाई हैं. एक यूज़र ने बताया – वो अपना काम करने के लिए फ्री में आने वाला है, ये काम उसे ही दीजिए. वहीं एक अन्य यूज़र ने कहा – वो डेकोरेटर को नौकरी देना चाहते हैं. वहीं कुछ यूज़र्स ने कहा कि शख्स को उसे काम खत्म करने के लिए आने पर टिप देनी चाहिए.

