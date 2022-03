आपस की लड़ाई में दो हिरन ऐसा उलझे कि तेंदुए की हो गई चांदी, बिना मेहनत के मिल गए दो-दो शिकार

दो की लड़ाई का फायदा जब तक कोई तीसरा न उठा ले जाए तब तक लड़ाई-लड़ाई नहीं रहती. ऐसा हर जगह होता दिखता है. बात दो दुश्मनों की हो, दो देशों की हो, परिवार की हो या जानवरों की. सब जगह एक नियम तो पक्का ही रहता है. हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ही प्रजाति के दो जानवर लड़ने में मशगूल रहे और उनकी इसी मशरूफियत का फायदा तीसरे खूंखार जानवर ने उठा लिया.

तेज़ी से वायरल हो रहे वीडियो में दो हिरन आपस में जोरों की लड़ाई लड़ते दिख रहे थे. आपस में लड़ते-लड़ते वो ऐसा उलझे कि फिर सुलझ ही नहीं पाए. उनकी सींगे एक-दूसरे में फंस गई जिसका फायदा उठाकर एक तेंदुए ने उनपर हमला कर दिया. एक IPS अधिकारी दिपांशु काबरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो पोस्ट होने के कुछ ही घंटों के भीतर करीब 13 हज़ार बार इसे देखा जा चुका था.

फोटो.सांकेतिक: दो हिरनों की लड़ाई का फायदा उठा ले गया तेंदुआ, ट्विटर पर आए ढेरों कमेंट्स

दो हिरनों की लड़ाई का फायदा उठा ले गया तेंदुआ

जब भी दो लोग आपस में लड़ते हैं तो उसका फायदा उठाने कोई न कोई तीसरा आ ही जाता है. ट्विटर पर शेयर वीडियो में एक जंगल में दो हिरन आपस में लड़ रहे थे. लड़ते-लड़ते वो ज़मीन पर गिर पड़े थे. फिर उठने की कोशिश में उन दोनों की सींगे आपस में उलझ गई. उन्हें आपस में गुथा हुआ देख बाकी हिरन भी इर्दगिर्द घूमने लगे मगर उसी बीच एक तेंदुआ भी वहीं आ धमका. तेंदुए पर नज़र पड़ते ही साथी हिरन सतर्क हो गए. दूसरी तरफ उलझे हुए हिरन सुलझने के लिए कड़ी मशक्कत करते हुए यहां-वहां दौड़ लगा रहे थे. तेंदुआ भी मौके की ताक में था. फिर जैसे ही सही समय आया तेंदुए ने उन पर अटैक कर दिया (Leopard was also looking for the spot. Then as soon as there was a chance, the leopard attacked the deer.). आगे क्या हुआ इसका वीडियो तो नहीं है. मगर इतने वीडियो के बाद ही सोशल साइट पर कमेंट की भरमार हो गई.

जानवरों की लड़ाई को दो देशों की लड़ाई से जोड़ने लगे यूज़र्स

IPS अधिकारी दिपांशु काबरा (Dipanshu Kabra, IPS) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करने के साथ कैप्शन लिखा कि ‘आपसी लड़ाई में हिरणों के सींग उलझ गये. मौके का फायदा उठाकर तेंदुआ उनपर हमला करने आ पहुंचा. दुनिया भी ऐसी ही है. आपसी लड़ाई में फायदा कोई और उठा ले जाता है’. ये लिखना था कि इस पोस्ट पर दो देशों की लड़ाई से जुड़े ऐसे-ऐसे कमेंट आए कि पढकर कोई भी हंस पड़े. एक यूज़र ने लिखा- बचपन मे ही स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा बन्दर फायदा उठा लेता है. लेकिन हम लोग सीखते ही नहीं सबक. और ऐसा आज तक होता आ रहा है. दो भाइयों की लड़ाई हो या दो देशों की लड़ाई फायदा तीसरा उठा ले जाता है. वहीं एक और यूज़र ने इसे पाकिस्तान से जोड़ दिया और लिखा- पाकिस्तान ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, पाक नहीं चुकायेगी अब रूसी लोन का बकाया.. दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाता है ऐसा बचपन में पंचतंत्र की कहानी में पढा था.

Tags: Ajab Gajab news, Amazing wildlife video, Khabre jara hatke, OMG News, Viral video