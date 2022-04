15 की उम्र में गंजेड़ी बना बेटा, मां ने मुट्ठी में लाल मिर्च लाकर आंख में डाला

मां को ममता की मूरत कहा जाता है. कोई भी मां अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकती. जब बच्चा कोई शैतानी करता है, तब मां थोड़ी सख्त बनकर डांट भी लगा देती है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया (Social Media) पर जो वीडयो वायरल हो रहा है, उसने मां की ममता पर सवाल उठा दिया है. इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है. जहां एक ग्रुप ने महिला का साथ दिया है वहीं एक ने उसका विरोध किया है. आइये आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला?

मामला तेलंगाना से सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने बेटे की आंखों में लाल मिर्च रगड़ दी. महिला ने अपने बेटे को एक खंभे से बांधा और उसकी आंखों में मिर्च डाल दी. बताया जा रहा है कि लड़के की उम्र पंद्रह साल है. उसे गांजा फूंकने की लत लग गई थी. मां ने अपने बेटे को गांजा पीते देख लिया था. उसी के सजा के तौर पर महिला ने बेटे की आंखों में मिर्च डाल दी.

छुड़ाना चाहती थी लत

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक़, महिला अपने बेटे के गंजेड़ी बनने से काफी परेशान थी. बेटे को सही राह पर लाने के लिए महिला ने उसे सजा देने का फैसला किया. उसने पहले अपने बेटे को एक खंभे से बांधा. उसके बाद मुट्ठी में लाल मिर्च लाकर बेटे की आंखों में रगड़ दिया. इस दौरान एक अन्य महिला ने भी मां का साथ दिया. वीडियो में लड़के को दर्द से चीखते सुना जा सकता है. पड़ोसियों ने महिला को अपने बेटे की आंखों में पानी डालने की सलाह दी. लेकिन महिला ने किसी की नहीं सुनी.

What happened when a mother found out that her 15-yr-old son was becoming a ganja addict? She came up with a unique treatment. Tie him to a pole & rub mirchi powder in his eyes & not untie him until he promises to quit. Incident in Kodad, #Suryapet dt, #Telangana. pic.twitter.com/Kw8FXaqtz7

