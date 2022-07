Video : आंखों के सामने समंदर में बह गया परिवार, ज़रा सी लापरवाही पड़ी भारी !

Women Taken Away by Waves : सोशल मीडिया के ज़माने में लोग अगर कहीं घूमने जाते हैं तो अक्सर उन्हें घूमने से ज्यादा परवाह इस बात की होती है कि वे अपनी कौन सी फोटो अपलोड करेंगे. इस चक्कर में कई बार तो लोग ऐसे-ऐसे रिस्क ले लेते हैं, जो ज़िंदगी भर का पछतावा दे जाते हैं. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल (Beach Accident Video) हो रहा है, जिसमें दो लड़कियां समंदर की बड़ी लहर की चपेट में आ जाती हैं.

समंदर के किनारे चट्टानों पर खड़े लोग लहरों के साथ फोटो खिंचा रहे थे, इसी बीच ऐसा हादसा हुआ, जो उन्हें ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा. ये वीडियो आईपीएस दीपांशु काबरा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, जिसे देखने के बाद आप भी एक बार सन्न रह जाएंगे. मॉनसून सीज़न में बीच पर घूमने जाने से पहले आपको इस वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए, ताकि इस तरह का हादसा नहीं होने पाए.

दो लड़कियों को बहा ले गई लहर

वायरल हो रहे वीडियो में एक बीच पर बारिश के बाद तेज़ लहरें आ रही हैं. वहां आए टूरिस्ट इस मौसम और लहरों का लुत्फ उठा रहे होते हैं. पहले तो एक छोटी लहर किनारे तक पहुंचती है, लेकिन वहां मौजूद लोग उससे बेपरवाह होकर पिकनिक मनाने में बिजी रहते हैं. कुछ परिवार फोटो सेशन में लगे होते हैं कि एक हाई टाइड वहां आती है और फोटो खिंचा रही 2 लड़कियों को अपने साथ बहा ले जाती है और वहां मौजूद लोग सिर्फ सन्न होकर ये नज़ारा देखते रह जाते हैं. लहरें इतनी भयानक हैं कि उन्हें बचाने के लिए उस वक्त कोई भी अंदर नहीं जा पाता.

Your “Life” is more important than your “Likes”. pic.twitter.com/3XNjyirbwJ — Dipanshu Kabra (@ipskabra) July 13, 2022

वीडियो देख घबराए लोग

इस वीडियो को आईपीएस दीपांशु काबरा ने जैसे ही ट्विटर अकाउंट से शेयर किया, इसे कुछ ही घंटों में ढाई लाख लोगों ने देख लिया, जबकि 9000 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए ये भी बताया कि ये ओमान में हुआ हादसा है, जिसमें टूरिस्ट हाई टाइड की चपेट में आ गए. इनमें से कुछ ही मौत भी हो चुकी है और कुछ लापता हैं. वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोगों ने लहरों में बहे लोगों के बारे में जानना चाहा तो कुछ लोगों ने सतर्क रहने की भी बात कही.

