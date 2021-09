आग के धधकते गोले में बदल गया खूबसूरत टापू, आलीशान घरों के अंदर घुस रहा गर्मागर्म लावा

प्राकृतिक आपदाएं (Natural Disasters) हमेशा से नुकसानदायक रहती है. इंसान जितना ज्यादा प्रकृति का दोहन करता है, उसके उतने ही गंभीर नतीजे देखने को मिलते हैं. भूकंप हो या बाढ़ या फिर कोई भी दूसरी आपदा, इनका असर इंसान की जिंदगी पर काफी गहरा पड़ता है. ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruption) का मंजर भी काफी भयावह होता है.

विस्फोट के बाद निकलने वाला लावा अगर इंसान की बॉडी पर पड़ जाए, तो उससे हुई जलन से मौत भी हो जाती है. इस समय स्पेन ज्वालामुखी विस्फोट से जूझ रहा है. स्पेन के केनरी आइलैंड में स्थित ला पाल्मा ज्वालामुखी (La Palma Volcano) में विस्फोट के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है.

SWALLOWED UP POOL: Footage shows the dramatic moment lava from Spain’s erupting La Palma volcano flows down to the coast and swallows up a swimming pool. Over 5,000 people have fled the area as homes are destroyed in the Canary Islands archipelago. https://t.co/tRTX2ryI6i pic.twitter.com/lI1umlp84a

— ABC News (@ABC) September 21, 2021