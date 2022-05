Video : शेर से मस्खरी करने चला था शख्स, पिंजरे के अंदर से ही चबा ली उंगली !

कहते हैं शेर (Lion Horrifying Video) को दूर से ही देखकर निकल जाने में भलाई है. भले ही ये जानवर (Lion Ripped Off Man’s Finger ) पिंजरे के अंदर क्यों न हो. जिस लोगों को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई और शेर से मस्खरी करने निकले, उनके साथ बुरा ही हुआ. एक अफ्रीकन चिड़ियाघर (Jamaican Zoo Viral Video) का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media ) हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने सीधा शेर से ही मस्खरी शुरू कर दी और जल्दी ही उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ गई.

रूह कंपा देने वाले इस वीडियो को जमाइका के चिड़ियाघर का बताया जा रहा है. वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है, जो यहां घूमने के लिए आया होगा. जब सभी लोग शेर के साथ उसकी पिक्चर और वीडियो बना रहे थे, तभी उसने जो गुस्ताखी की, वो शेर को ज़रा भी पसंद नहीं आई. फिर इस आदमी के साथ जो हुआ, वो किसी के लिए भी बुरे सपने से कम नहीं था.

शेर ने चबा डाली उंगली

वायरल हो रहे वीडियो को ये ढीठ शख्स शेर के पिंजरे के बाहर खड़ा है और शेर पिंजरे के अंदर से उसे देख रहा है. शख्स को शेर को इतने नज़दीक देखने से भी मन नहीं भरा तो वो पिंजरे अंदर उंगलियां डालकर शेर से खेलना शुरू कर देता है. वो बात अलग है कि जंगल के राजा को उसका ये अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया. पहले तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर में ही गुस्साए शेर ने उसकी उंगली अपने मुंह में दबा ली और फिर इस शख्स के पसीने अपना हाथ छुड़ाने में छूट गए. बड़ी मुश्किल से वो खींचकर अपना हाथ तो छुड़ा पाया, लेकिन सिर्फ उंगली की हड्डी ही बची, बाकी का पार्ट शेर ने चबा डाला था.

Show off bring disgrace

The lion at Jamaica Zoo ripped his finger off. pic.twitter.com/Ae2FRQHunk

— Ms blunt from shi born 🇯🇲 “PRJEFE” (@OneciaG) May 21, 2022