Ghost Story: 300 साल पुरानी गुफा में पहुंचे थे पति-पत्नी, भूत ने डांटकर भगा दिया

भूतों (Ghost Existence) का नाम सुनकर डर भले ही लगे, लेकिन उनसे जुड़ी कहानियां (Ghost Story) सुनने में पूरी दिलचस्पी लेते हैं. टोनी और बेथ फर्ग्युसन (Tony Ferguson & Beth Ferguson) नाम के एक कपल को भूतों (Paranormal Activities) में खासी दिलचस्पी है. हाल ही में उन्होंने एक गुफा में भूत से हुई मुठभेड़ (Ghost Encounter in Horror Cave) की कहानी शेयर की है. इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खडे़ हो जाएंगे.पैरानॉर्मल एक्टिविटीज (Paranormal Activities) के शौकीन पति-पत्नी टोनी और बेथ फर्ग्युसन अपनी हंटिंग के चक्कर में एक सालों पुरानी गुफा में पहुंच गए. ये गुफा करीब 300 साल पुरानी थी. Mirror में छपी खबर के मुातबिक फर्ग्युसन कपल (Ferguson Couple) कुछ दिन पहले यहां गया था. सालों पुरानी इस गुफा में रिसर्च के लिए गए कपल के साथ कुछ बेहद अजीबोगरीब (Weird News) हुआ. वे वहां से कुछ और जानकारी इकट्ठा करे लौट आए. इसके बाद उन्होंने वो हॉरर स्टोरी (Horror Story) सुनाई, जिसका सामने उन्हें गुफा में करना पड़ा था.टोनी और बेथ फर्ग्युसन (Ferguson Couple) का काम ही भूतों पर रिसर्च करना है. अपने काम के सिलसिले में वे ऐसी सुनसान और खंडहर जैसी जगहों पर जाते रहते हैं. कपल की मानें तो गुफा में जब वे आगे बढ़े तो उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके साथ-साथ चल रहा है. हालांकि उन्हें तब तक इसका यकीन नहीं हुआ जब तक कि उन्हें - Get Out की आवाज़ नहीं आई. गुफा में मौजूद एक आत्मा ने उनसे उस जगह से दूर रहने की चेतावनी दी. घोस्ट हंटिंग करने वाले इस कपल के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भूत उन्हें इस तरह मना करे. उन्होंने अपनी के खौफनाक भूत कथा सुनाते हुए बताया कि आत्मा ने उन्हें परेशान नहीं किया लेकिन उस जगह से तुरंत चले जाने के लिए कहा.कुछ दिन पहले भी ब्रिटेन के एक हॉन्टेड होटेल में घोस्ट हंटर कपल ने दो बच्चों की आत्माएं कैमरे में कैद होने का वीडियो शेयर किया था. उन्होंने बताया था कि होटल में रहने के दौरान उन्हें कई बार अपने कमरे के दरवाजे पर खुरचने और अपने आप बाथरूम का दरवाज़ा खुल जाने जैसा डरावना एक्सपीरियंस हुआ था.