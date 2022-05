ब्लड टेस्ट के दौरान छलके आंसू, तो अस्पताल ने मरीज़ पर ठोंक दिया 3100 रुपये 'रोने का बिल' !

Weird Medical Charges : अगर परिवार में कोई बीमार हो जाए, तो सबसे ज्यादा परेशानी उनके मेडिकल बिल को लेकर ही होती है. छोटी से छोटी और ऐसी-ऐसी चीज़ों का बिल अस्पताल की ओर से मेडिकल एक्सपेंस में जोड़ दिया जाता है, जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं होती. अमेरिका में रहने वाली एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ. अस्पताल की ओर से उसे मेडिकल बिल में रोने का भी चार्ज (Hospital Charges Woman 3100 Rupees for Crying) जोड़ दिया गया था.

कैमिले जॉनसन (Camille Johnson) नाम की महिला ने ट्विटर पर अपनी बहन के साथ हुई एक अनोखी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि वो कुछ टेस्ट के लिए अस्पताल गई थी. वहां से जब वो वापस आई, तो मेडिकल बिल में उसकी आंख में आंसू आने का भी बिल जोड़ा गया था. ये बिल $40 यानि भारतीय मुद्रा में करीब 3100 रुपये था.

3100 रुपये का चार्ज ‘आंसू छलकने’ के लिए

कैमिले जॉनसन (Camille Johnson) की ट्विटर पोस्ट के मुताबिक उनकी छोटी बहन अपनी मेडिकल कंडीशन से काफी दिनों से जूझ रही थी. जब वो आखिरकार डॉक्टर के पास पहुंची तो पता टेस्ट के दौरान थोड़ी इमोशनल हो गई. अस्पताल के स्टाफ ने उसकी आंखों से छलके आंसू को देखकर न तो उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है या फिर उसे कोई सांत्वना देने की भी कोशिश नहीं की. उल्टा लड़की के मेडिकल बिल में उन्होंने 3100 रुपये का चार्ज उसके रोने के लिए ठोंक दिया.

My little sister has been really struggling with a health condition lately and finally got to see a doctor. They charged her $40 for crying. pic.twitter.com/fbvOWDzBQM

— Camille Johnson (@OffbeatLook) May 17, 2022