Hot Granny: 16 की उम्र में मां और 38 की उम्र में ही बन गईं नानी, मां-बेटी में नहीं दिखता कोई फर्क

आमतौर पर नानी का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक बुजुर्ग और प्यारी महिला की छवि आती है. हालांकि एक ऑस्ट्रेलियन (Young Australian Granny) नानी (Hot Granny) ऐसी भी हैं, जो इससे उलट काफी जवान (Woman becomes grandmother at 38) हैं और बेहद एक्टिव भी.Lucy Millwood ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया की रहने वाली हैं. उनकी ज़िंदगी आम लड़कियों से बिल्कुल अलग है. जिस उम्र में लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, उस उम्र में उनकी गोद (Teenager became mother at 16) में अपनी खुद की बेटी थी. Lucy Millwood ने इसे अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत तोहफा मानते हुए कुबूल किया और आज 40 साल की उम्र (Hot Granny) में उनकी गोद में उनकी दो साल की नातिन है.महज 16 साल की उम्र में एक नाबालिग मां (Teenager became mother at 16) बनना आसान नहीं. उन्हें एक पार्टी के कुछ हफ्ते बाद थोड़ी तकलीफ हुई तो वे डॉक्टर के पास गईं. डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वे 12 हफ्ते की प्रेगनेंट हैं. हालांकि उनके इस फैसले में घरवालों ने ज़रूर उनका साथ दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देकर पालना आसान नहीं था. ऑनलाइन साइट Mirror के मुताबिक पहले तो उनके ब्वॉयफ्रेंड ने उनके साथ अलग शिफ्ट होना सही समझा, लेकिन खुद समय बाद ही वो उनकी बेटी की ज़िम्मेदारी को बोझ समझने लगे थे. इसके बाद लूसी ने खुद ही अपनी बेटी मिकालाह को पालने की ज़िम्मेदारी उठाई. इस सफर में कई बार उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से काफी कुछ झेलना पड़ा, लेकिन बाद में सब ठीक होने लगा.Mirror से बात करते हुए लूसी बताती हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें छोटी-मोटी नौकरियों से गुजारा करना पड़ा, जिसने उन्हें शारीरिक रूप से कमज़ोर कर दिया. हालांकि बाद में उन्होंने खुद छोटा है बिजनेस शुरू किया, जिससे उनकी स्थिति ठीक हुई. इसी बीच उनकी बेटी भी बड़ी होने लगी. मां के साथ उसने जिम जाना शुरू किया, तो वहीं उसे अपनी ज़िंदगी का प्यार मिल गया. अपने पार्टनर के साथ शादी के बाद अब लूसी की बेटी मिकालाह की भी एक छोटी सी बेटी है. 38 साल की उम्र में लूसी नानी बन चुकी हैं, फिर भी उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वे उस बच्ची की मां नहीं नानी हैं.लूसी बताती हैं कि वे अपनी ज़िंदगी के इस सफर को काफी एंजॉय करती हैं. उनका दिन सुबह के 4 बजे शुरू होता है और देर रात को खत्म होता है. फिर भी उन्हें ये ज़िंदगी पसंद है क्योंकि वे व्यस्त हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं.