खोया कॉन्फिडेंस पाने के लिए महिला ने लिया टिकटॉक का सहारा, नई नवेली मां की फोटोज देख लोगों ने कहा 'बुढ़िया'

महिलाओं के लिए खुद को खड़ा करना पहले ही मुश्किल रहा है. उसमें भी अगर वो मां बन जाती है तो कितने ही जाने-अनजाने डर से दिल घबरा जाता है. घबराहट खुद की आज़ादी खो देने की, अपनी सोशल लाइफ (Social life), बेदौल शरीर, अनफिट ड्रेस (Unfit dresses), थका मन और भी बहुत कुछ. ऐसे में (lose your confidence) आत्मविश्वास भी हिल जाता है. तो ज़रूरत होती हैं उनकी कोशिशों को सराहने की, न कि भलाबुरा कह कर उनका विश्वास तोड़ने की. ऐसी माओं को नताली नेगेटिव बातों को इग्नोर कर (Ignore negativities) पॉज़िटिव लोग और पॉज़िटिव बातों पर ध्यान देकर (Always be positive) आगे बढ़ने की सलाह दे रही हैं.

पेशे से टीचर(Childhood educator) 34 साल की नताली थ्रोन (Natalie Thorne) कनाडा (Canada) की रहने वाली हैं और अपने तीन बच्चों और मंगेतर के साथ बेहद खुश है और अभी मैटर्निटी लीव पर अपने बच्चों का ख्याल रखने में व्यस्त है. घर में रहते-रहते ऊब गई तो मन बदलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. जहां पहले तो उन्हें खूब सराहना मिली. साथ ही कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी मिली जिससे उन्हें निराशा होने लगी. मगर उन्होंने हार नहीं मानी. वो हेटर्स को इग्नोर कर खुद भी आगे बढती हैं और दूसरी माओं को भी यही सलाह देती हैं.

नफरत करने वालो को कहो ‘नो’

डिलिवरी के बाद नताली टिकटॉक पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं. भड़काउ और हॉट ड्रेसेज में उनकी तस्वीरों पर ट्रोल किया गया. लोगों ने ऐसे कपड़े पहनने के लिए उन्हें बहुत बूढ़ा बताया. कई लोगों ने उन्हें ताना मारा. ये सब अनदेखा कर वो अपने शौक में मगन है. नताली कहती हैं की मैं इस प्लेटफॉर्म पर खुद की खुशी की तलाश में आई हूं लिहाज़ा हिम्मत तोड़ने वाले कमेंट्स को डिलीट करते रहती हूं. नताली बताती हैं की वो बेहद शर्मिले और शांत स्वभाव (Calm and shy) की हैं. इसीलिए टिकटॉक पर अपने मन की करना पसंद करती हैं. जिससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

मंगेतर का मिला साथ तो दुनिया की नहीं फिक्र

दोस्त और परिवार भी नताली के वीडियोज़ को पसंद नहीं करते. मगर उनके मंगेतर उनका पूरा साथ देते हैं. यही उनके लिए बहुत है. टिकटॉक (Tiktok) पर नताली के 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. सभी उनकी आलोचना ही नहीं करते. सराहना करने वाले भी काफी है. कुछ यूज़र उन्हें हॉट मॉम (Hot mum) कहकर संबोधित करते हैं. जब वो टिकटॉक पर नई-नई आई तो अक्सर ही फोटो और वीडियो शेयर करती रहती थी जिसके चलते जल्दी ही उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई. लोग उन्हें पसंद करने लगे तो टाइमपास के लिए शुरु किए काम में वो पूरी तरह शामिल हो कर यही ठहर गई. हालांकि 34 की उम्र में उन्हें बूढ़ा कहकर हॉट कपड़े पहनने से मना करने वालों को नताली अपनी लिस्ट से बाहर कर खुश रहती हैं.

