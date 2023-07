Tips to get free stuff in hotel: अक्सर काम की वजह से लोगों को होटल में जाकर ठहरना पड़ता है, वहीं कई बार छुट्टियां बिताने के लिए लोग होटलों में रुकते हैं. अब तक आप ऑनलाइन अच्छी डील ढूंढकर होटल बुक करते होंगे लेकिन यहां कौन सी सुविधाएं फ्री में मिल सकती हैं, उनके बारे में लोगों को कम ही पता होता है. ऐसे में एक होटल मैनेजर ने खुद ही ये सीक्रेट बताया है कि यहां क्या-क्या फ्री में पाया जा सकता है.

अच्छी सुविधा के लिए हमेशा ज्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है. कई बार सिर्फ कोई चीज़ पूछने या जानने से ही आपको सस्ते में अच्छी चीज़ मिल जाती है. कुछ ऐसी ट्रिक्स का खुलासा सोशल मीडिया पर एक होटल के जनरल मैनेजर ने किया है. उसने बताया है कि वो कौन से टिप्स हैं, जो आपको फ्री में कुछ चीज़ें दिला सकते हैं. हम बात साबुन, शैंपू या कॉफी की नहीं बल्कि उससे अलग चीजों की कर रहे हैं.

बिना पैसा खर्च किए मिलेगा अच्छा कमरा

न्यूयॉर्क के डाउनटाउन होटल के जनरल मैनेजर Chintan Dadhich ने बताया है कि होटल में आने वाले लोग अक्सर जो कमरा पाते हैं, उसी में रह जाते हैं. कई बार तो वे अच्छा कमरा अपने बजट की वजह से नहीं ले पाते, ऐसे में कुछ ट्रिक्स हैं जो उन्हीं उसी दाम में अच्छी चीज़ दिलाएंगे. टुडे से बात करते हुए मैनेजर ने बताया कि ग्राहकों अपग्रेड के लिए पूछना चाहिए. ऐसे में स्टाफ कमरा खाली होने पर रूम को बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के अपग्रेड कर देते हैं या फिर कई बार थोड़े से चार्ज में ये फायदा आपको मिल जाता है. ऐसे में पूछना सबसे ज़रूरी होता है.

कुछ और हैं फ्री वाले टिप्स

Devon and Betsy Fata ने भी सामान्य के दाम में लग्ज़री रूम पाने के कुछ टिप्स बताये हैं. इनके मुताबिक हमेशा कोने वाले रूम को लेना चाहिए क्योंकि ये सामान्य से बड़े होते ही हैं. हमेशा नए होटल्स में जाकर रुकना चाहिए. जो नए-नए खुलते हैं, वहां अपग्रेड होने का चांस ज्यादा होता है या फिर वो गेस्ट रिव्यू के बदले आपको सस्ते में लग्ज़री कमरे दे देते हैं. आप गूगल रिव्यू के बदले अपग्रेड की डील भी रख सकते हैं. इतना ही नहीं अगर आप शांत कमरे की डिमांड रखेंगे, तो भी आपको आसानी से अपग्रेड मिल जाता है, वो भी फ्री में.

