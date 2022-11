रूस और अमेरिका के बीच की दूरी कितनी है? लिखकर रख लीजिए... 99 प्रतिशत लोग देंगे गलत जवाब!

रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है. पिछले करीब 2 महीने के दौरान दोनों देशों के बीच हमले और तेज हो गए हैं. रूस लगातार हवाई हमले कर रहा है. रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से कुछ मिसाइलें नाटो देश पोलैंड में गिरी हैं. इस हादसे के बाद से तनातनी बढ़ गई है. ऐसे में अमेरिका ने कहा है कि वो नाटो क्षेत्र के एक-एक इंच की रक्षा करेगा. सवाल उठता है कि क्या ऐसे हालात में अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है? लिहाजा सोशल मीडिया पर लोग ये तलाश कर रहे हैं कि आखिर रूस और अमेरिका के बॉर्डर के बीच कितनी दूरी है? लेकिन ज्यादातर लोग इसके गलत जवाब दे रहे हैं.

वर्ल्ड मैप देखने के बाद कई लोगों को लगता है कि अमेरिका और रूस के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है. लेकिन अगर आप ध्यान से गूगल मैप देखेंगे तो सच्चाई कुछ और है. रूस की मुख्य भूमि और अमेरिकी राज्य अलास्का के बीच लगभग 55 मील यानी करीब 88 किलोमीटर का फासला है. लेकिन समंदर और के बीच में एक स्थान ऐसा भी है जहां आप रूस और अमेरिका को अलग करने वाली सीमा तक पैदल जा सकते हैं. और ये दूरी 2.4 मील यानी करीब 3.8 किलोमीटर है.

दो द्वीप की बीच है सीमा

बता दें कि साल 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था. इसके बाद दोनों देशों ने सीमा निर्धारित करने के लिए बेरिंग सागर में दो छोटे द्वीपों के बीच एक रेखा खींची. ये द्वीप हैं बीग डायोमेड और लिटिल डायोमेड. बिग डायोमेड रूस के हिस्से में है. जबकि लिटिल डायोमेड अमेरिका की ओर है. इन दोनों के बीच की दूरी 3.8 किलोमीटर है.

कैसे निर्धारित की गई सीमा?

शीत युद्ध तक बिग डायोमेड और लिटिल डायोमेड कम आबादी वाली जगह थी. 1948 तक, लोग दोनों द्वीपों पर रहते थे और एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से मिल सकते थे. नाव से लगभग ढाई मील पानी पार करते थे. जबकि सर्दियों में पानी जमने के चलते लोग इस दूरी को पैदल पार करते थे. उस वर्ष सोवियत सेना ने बिग डायोमेड पर एक आधार स्थापित किया, जिसे रतमानोव द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, और द्वीपवासियों को जबरन साइबेरियाई मुख्य भूमि पर बसाया गया.

Despite being only two miles apart, each the Diomede Islands lay in two different countries and two different days of the week. https://t.co/gCutjPGtvb https://t.co/xSupCXl897 pic.twitter.com/mgN252htWd

— The Big Data Stats (@TheBigDataStats) July 18, 2021