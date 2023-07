सुनामी-चक्रवात को भी बेअसर कर देते हैं ये छोटे पौधे, IFS ने शेयर किया वीडियो, देखकर दंग रह जाएंगे

सुनामी,चक्रवात जैसी आपदाएं जब भी आती हैं, भीषण तबाही मचाती हैं. शहर के शहर तबाह हो जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है. कई बार हजारों लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं. लेकिन क्‍या आपको पता है कि हमारी प्रकृत‍ि के पास ही कई ऐसी चीजें हैं, जिनसे इन आपदाओं को बेअसर किया जा सकता है. भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी परवीन कासवान (IFS Parveen Kaswan) ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें समुद्र के अंदर पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों की उपयोग‍िता दिखाई गई है.

कासवान ने वीडियो के साथ कैप्‍शन में लिखा, मैंग्रोव प्रकृति के अपने आपदा प्रबंधक हैं. यह समझने के लिए केवल 20 सेकेंड का यह वीडियो देखें. कैसे मैंग्रोव हमें सुनामी, चक्रवातों और तूफानों से बचाते हैं. आज मैंग्रोव्सडे है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जब सुनामी आई और पानी की लहरें उठने लगीं तो इन मैंग्रोव वनों ने उनकी धार कमजोर कर दी. उन्‍हें आगे बढ़ने से रोक दिया. वीडियो देखकर आप इसे बाखूबी समझ सकते हैं. कैसे लहरें मैंग्रोव वनों के पास आते ही शांत होने लगती हैं. यह वीडियो Dutch research institute Deltares ने तैयार किया है.

Mangroves are natures own disaster manager. Just 20 seconds to understand how it protects us from Tsunami, Cyclones & storms. Today is #MangrovesDay.

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 26, 2023