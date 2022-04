आंधी और भीषण बारिश में सारस ने कैसे अपने बच्चों को बचाने में लगा दी जान, आप भी देखिए वीडियो

मां हर हाल में अपने बच्चों को सुरक्षित रखना और देखना चाहती है. चाहे इसके लिए उसे खुद को भी संकट में क्यों न डालना पड़े. खुद को जोखिम में डालने से अगर बच्चे सुरक्षित हो जाए तो एक मां खुशी-खुशी उस जोखिम का स्वागत करने को तैयार ही मिलेगी.

ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया गया एक ऐसा ही वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है जहां मां की ममता देख कोई भी भावुक हो जाए. बिना भाषा और जुबान को भी जो बच्चों की ज़रूरत, दुख दर्द सब समझ जाए वो है प्रकृति, जहां बेजुबान भी जानते हैं मां का दायित्व. वायरल वीडियो मे भारी बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे एक सारस अपने बच्चों के सुरक्षित करने की कोशिश करता दिख रहा है. उड़ीसा के IFS सुशांत नंदा (Sushant Nanda, IFS, Odisha) ने अपने ट्विटर अकाऊंट पर ये वीडियो शेयर किया जिसे अब तक 39 हज़ार व्यू मिल चुके हैं 3 हज़ार से ज्यादा लाइक्स मिले.

Protect what you love 💕

And who can love more than a mother… pic.twitter.com/7s5ycpC8Qp — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 30, 2022

खुले आसमान के नीचे मां बन गई सुरक्षा कवच

सारस और उसके बच्चे वैसे थे तो अपने घोंले में ही मगर दिक्कत ये थी कि उनका घोंसला खुले आसमान के नीचे था. लिहाज़ा जैसे ही बारिश के दस्तक दी वो बेचारे बेजुबान उसकी जद में आ गए. लेकिन कहते हैं न मां के होते हुए उनके बच्चे कभी तकलीफ में अकेले नहीं होंगे. उनकी मां उनका सहारा बनकर हमेशा साथ होगी. सारस मदर ने भी वहीं किया. अपने पंख पसार कर उसने बच्चों के सिर पर छत देने की कोशिश की. ममता की छांव में उनके बारिश के थपेड़ों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश के लिए खुद चट्टान की तरह खड़ी रही. उस दौरान ऐसे चल रहा था. मानों बारिश उसे न हिला सकती थी, न डिगा सकती थी. अपने बच्चों की सुरक्षा के दायित्व से उसे कोई नहीं डिगा सकता था. सारस के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, वो उड़ना नहीं सीख पाए थे. लिहाज़ा उन्हें वहां ले जाना आसान नहीं होता. इसलिए मां बारिश के बीच ही उनकी ढाल बनकर खड़ी हो गई.

All life other than the Human clan do not know the Word called Love, but clearly demonstrate it every moment there is an opportunity to showcase what Love means…. and a majority of us- humans, don’t seem to take cue at all… Hail Nature 🙏🏽❤️ Thank You Susanta Sir🙏🏽 — Vimal Raj (@ConsultVims) March 30, 2022

Mother’s love to their child. Incredible, we can learn lot of things from the nature if we aligned ourselves to this. Nature is immense source of learning and this helps us to nurture our mind as well. So start preserving our ecosystem for our future generations — Rahul Gupta. (@rahulgupta_kr) March 31, 2022

We can replace heart but can’t replace mother. — Gopi Krishna (@gopik_neeru) March 30, 2022

इंसान हो या बेजुबान, मां का प्यार है बेमिसाल

सारस और उसके बच्चों का वीडियो देखने वालों को खूब पसंद आ रहा है. लिहाज़ा लोगों ने इस निस्वार्थ प्यार और ममता को देख ढ़ेर सारे कमेंट्स किए हैं जिनमें मां, ममता, और प्रकृति को खबर सराहा गया. कुछ लोगों ने तो लिखा की जिन्हें मां और प्यार शब्द न बोलने आता है न इसका मतलब जानते है फिर भी अपना दायित्व निभाना जानते हैं. प्रकृति में छुपे ऐसे संदेशों से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है.

Tags: OMG Video