10 कपड़ों को एक साथ बैग में कर दिया पैक! कम जगह में कैसे रखें ज्यादा कपड़े; देखें ये वीडियो

Viral Video: अगर 4-5 दिनों के लिए घर से बाहर जाना हो तो टेंशन बढ़ जाती है. खासकर कपड़ों को लेकर हम परेशान हो जाते हैं. फ्लाइट में आप ज्यादा सामान ले कर नहीं जा सकते. ऐसे में जरूरत इस बात कि है कि कम जगह में कैसे ज्यादा से ज्यादा कपड़े रखे जाएं. ये काम आसान नहीं है. कई बार इस चक्कर में हमलोग अपने ट्वेवल बैग को कई बार पैक करते हैं. कोशिश ये रहती है किसी तरह ज्यादा से ज्यादा कपड़े एक ही बैग में आ जाए. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे एक बार अगर आपने देख लिया फिर तो आपकी बल्ले-बल्ले है.

ये वीडियो बेहद मज़ेदार है. 35 सेकेंड के इस वीडियो में एक महिला को कपड़े फोल्ड करते हुए देखा जा सकता है. वो बड़े ही अनोखे तरीके से कपड़े को फोल्ड कर रही है. एक आगे और दूसरा पीछे. एक कपड़े का कॉलर दूसरे के ऊपर. इस तरह वो 10 कपड़ों को एक साध जमा करती है और फिर एक साथ बड़े की सलीके से इसे बैग में डाल देती है. न बारी-बारी से फोल्ड करने की झंझट और न ही कपड़े में प्रेस को लेकर कोई टेंशन.

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) November 19, 2022