उड़ते प्लेन में अगर कोई विशाल पक्षी आकर टकरा जाए तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि चारों ओर अफरा-तफरी मच जाएगी. आपातकालीन स्थिति में प्लेन को उतारना पड़ेगा. और हो सकता है कि प्लेन क्रैश भी हो जाए. लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ. पायलट ने समझदारी दिखाई और प्‍लेन की सुरक्ष‍ित लैंडिंग कराई. इसकी वजह से पायलट की जमकर तारीफ हो रही है. उन्‍हें रियल हीरो बताया जा रहा है.

मामला इक्वाडोर के लॉस रिओस प्रांत का है. स्क्वाड्रन लीडर एरियल वालियंटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे उन्‍होंने खुद रिकॉर्ड किया है. इसमें आप देख सकते हैं जब पायलट प्‍लेन को उड़ा रहे थे तभी एक विशाल पक्षी आकर टकरा जाता है. विंडशील्‍ड को तोड़ते हुए वह अंदर कॉकपिट में घुस जाता है. हादसा इतना भयानक था कि पक्षी के कई टुकड़े हो गए.उसका खून पायलट के शरीर पर आकर गिरा और वह खून से लथपथ हो गए लेकिन कूल रहे.

PILOT in Ecuador shares shocking video of bird that came through his windscreen. somehow he keeps his cool after enormous bird smashes through windscreen into his cockpit.

Luckily the rest of the exercise went to plan and the aircraft maintained its stability throughout.#pilot pic.twitter.com/MLJmfR7ENH

— WORLD MONITOR (@ZeusKingOfTwitt) June 15, 2023