बीच पर मिली थी आदमकद गेंद, किसी ने कहा बम तो किसी ने जोड़ा एलियन कनेक्शन, जब जांच हुई तो उठा बड़े राज से पर्दा

धरती पर अजीबोगरीब घटनाओं का होते रहना नया नहीं है. कई बार कुछ ऐसा होता है जो ढेरों रहस्यों से भरा होता है फिर उनकी गुत्थी को सुलझाना हर किसी के लिए चुनौती बन जाता है. जापान के लोग भी तब हैरानी से भर उठे, जब उन्हें समंदर किनारे इतना विशाल धातु का गेंद नजर आया, जो उससे पहले किसी ने नहीं देखा था. हर कोई खौफ में आ गया. क्योंकि वो गेंद बड़े टूरिस्ट प्लेस पर मौजूद थी. अगर कोई घटना होती, तो वो विकराल रूप ले सकती थी.

ट्विटर के @TansuYegen पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया है जहां समंदर किनारे धातु का एक विशाल गोला देखकर लोग दंग रह गए. सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता भी वहां पहुंचा और पड़ताल में जुट गया. एहतियातन पूरे बीच को खाली करा दिया गया. जो एक जापान का बड़ा पर्यटन स्थल है. इस वीडियो को 70.9 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

A 1.5 meter sphere appeared on Tuesday at Enshuhama Beach in Hamamatsu, Japan. Police surrounded the area and cordoned off a perimeter of 200 meters until the type of metallic material was identified. The country’s Self Defense Forces were called in

