म्यूजिक कंसर्ट के दौरान हुआ बड़ा हादसा, अचानक बड़े टीवी के नीचे कुचले गए कई डांसर्स

हादसे कब हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती. हादसे लोगों की तैयारी और सोच से परे होते हैं. इस वजह से लोगों को हेमशा चौकन्ना रहने को कहा जाता है. हालांकि, कोई लाख सावधान रहे, लेकिन दुर्घटनाओं को अगर होना लिखा है तो वो किसी भी हाल में हो जाता है. हाल ही में होंग-कोंग (Hong Kong) में हजारों लोगों की आंखों एक सामने ऐसी घटना घटी,जिसने सबको हैरान कर दिया. हंसी-ख़ुशी और डांस-मस्ती के माहौल के बीच अचानक चीख-पुकार मच गई. दरअसल, यहां चल रहे एक म्यूजिक कंसर्ट के दौरान नीचे नाच रहे डांसर्स पर ऊपर से एक बड़ा स्क्रीन गिर (Accident In Live Concert) गया. इस हादसे में कई डांसर्स नीचे कुचले गए.

इस खौफनाक घटना में एक डांसर की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बॉय बैंड पहली बार यहां परफॉर्म कर रहा था. रात के समय होंग कोंग के कोलिसियम में चल रहे इस कंसर्ट में ये हादसा हो गया. हादसे से पहले लोग इस बैंड को खूब एन्जॉय कर रहे थे. डांस और मस्ती का दौर चल रहा। था. लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी ही देर में यहां ऐसी दुर्घटना हो जाएगी. इसी दौरान स्टेज के एक बड़े एलसीडी स्क्रीन का कनेक्शन लूज हो गया और इसी से हादसा हो गया.

कुछ ही सेकंड में हुई घटना

इस एक्सीडेंट को देखने वाले चश्मदीदों के मुताबिक़, डांसर्स स्टेज पर घूमकर परफॉर्म कर रहे थे. तभी एक तार लूज हो गया. इसी दौरान डांसर स्क्रीन के नीचे से गुजरा. तार के नीचे पैर आते ही उसने खुद को उससे अलग किया. लेकिन तब तक तो लूज स्क्रीन नीचे की तरफ गिरने लगा था. कुछ ही सेकंड में उसने डांसर को बीच से कुचल दिया. कुछ और लोग भी इसके नीचे आते लेकिन समय रहते वो साइड हट गए. डांसर की इस हादसे में मौत हो गई.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022