चिड़ियाघर में भालू या इंसान! सैलानियों को किए ऐसे इशारे, लोगों ने जानवर मानने से किया इनकार ...

इंसानों और जानवरों में काफी फर्क होता है, ऐसे में वो अगर जानवरों जैसी हरकत करना भी चाहें, तो उनके चलने -फिरने के ढंग और बॉडी स्ट्रक्चर से पता ही चल जाता है कि वो इंसान हैं. अगर कोई जानवर इंसान जैसी हरकत करे, तो लोगों का चौंक जाना लाज़मी है. खासतौर पर अगर वो बिल्कुल जंगली जानवर हो. कुछ ऐसा ही हुआ चीन के एक चिड़ियाघर में.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना पूर्वी चीन में मौजूद हैंगज़ाउ चिड़ियाघर की है. यहां लोग ज़ू में पहुंचे तो थे सन बियर यानि एक किस्म का भालू देखने लेकिन वो उसकी हरकतें देखकर डर गए. इस घटना का वीडियो चीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें भालू बिल्कुल इंसानों की तरह हरकतें और इशारे करते हुए देखा जा सकता है.

भालू की खाल में इंसान !

27 जुलाई को चिड़ियाघर का एक वीडियो “xiaotungtung” नाम के यूज़र ने शेयर किया था. वीडियो में एक काले रंग के भालू को चट्टान पर खड़े हुए देखा जा सकता है. वो बिल्कुल सीधा खड़ा होकर सैलानियों के कुछ खाने को देने का इंतज़ार कर रहा है. इसी दौरान सैलानियों ने उसके पीछे की ओर फर के सिकुड़ने और पतले पैरों को नोटिस किया. इसके बाद उन्होंने लगभग मान ही लिया कि ये भालू की खाल पहनकर इंसान खड़ा है. ये भालू की तरह तैयार होने की एक नौकरी है.

A video of a “human-like” black #bear 🐻at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it’s a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023