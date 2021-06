भूखे हाथी को किचन से आई खाने की महक, दीवार तोड़ कर पहुंच गए गजराज, देखें मज़ेदार Video

हाथी दीवार तोड़कर पहुंच गया किचन में. (Photo Credit- ViralPress)

थाईलैंड के एक ग्रामीण इलाके (Prachuap Khiri Khan Province) में गजराज की किचन में ग्रैंड एंट्री (Hungry Elephant Broke into the House) का वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video on Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है. जो भी इसे देख रहा है मुस्कुरा पड़ता है News18Hindi

भई भूख तो भूख है, चाहे इंसानों की हो या फिर जानवरों की. अगर भूख लगी तो जहां भी खाना दिख जाएगा, वहां पहुंचने की कोशिश तो की ही जाएगी न? थाईलैंड में एक छोटे हाथी को ज़ोर की भूख लगी थी. उसे कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन स्वादिष्ट खाने (Elephant Smells Tasty food) की महक ज़रूर आ गई. फिर क्या था गजराज ने उस महक को सूंघते-सूंघते एक घर के किचन में एंट्री (Hungry Elephant Broke into the House) ले ली. ये एंट्री भी इतनी धमाकेदार थी कि घर के मालिक की हालत खराब हो गई.



हाथी की किचन में एंट्री का ये वीडियो (Mind boggling Video) सोशल मीडिया (Viral on Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक भूखा हाथी (Hungry Elephant Broke into the House) का बच्चा किचन में अपने लिए खाना ढूंढने में लगा हुआ है. दीवार तोड़कर वो किचन में आता है और फिर अपनी सूंढ़ से लकड़ी की अलमारियों में सेंध लगाता हुआ बर्तनों तक पहुंचता है.



आधी रात को किचन में हुई ग्रैंड एंट्री

ये घटना आधी रात को हुई. थाईलैंड (Village in Thailand) के एक गांव में छोटे हाथी ने जिस घर में सेंध लगाई थी, वो एक महिला का था. हाथी ने किचन की दीवार तोड़ते हुए (Elephant enters into the house) वहां एंट्री ली. महिला को जैसे ही इस बात का पता चला वो उसे भगाने के लिए किचन में पहुंच गई. हालांकि जिद्दी हाथी ने अपना पूरा टाइम लिया. दुनिया भर के लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं.







स्वादिष्ट खाने की महक ने किया बेचैन

जिस इलाके का ये वीडियो है, वहां हाथियों की संख्या अच्छी खासी है. जंगलों से भटकते हुए वे कई बार वे रिहायशी इलाके में पहुंच जाते हैं. नेशनल पार्क, वाइल्डलाइफ और प्लांट कंजर्वेशन विभाग (Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation) के मुताबिक हाथी खाने की महक सूंघकर ही घर तक पहुंचा था. उन्हें मिनरल्स और नमक वाला खाना चाहिए. ऐसे में मिनरल्स की तलाश में वे लोगों के घर तक पहुंच जाते हैं.



थाइलैंड के ग्रामीण इलाकों में आम है ये नजारा

सभी को ये घटना अजीब लग रही है लेकिन थाइलैंड के प्राचौप खिरि खान प्रांत (Prachuap Khiri Khan Province) में ये नजारा आम होता है. इससे पहले भी यहां का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हाथी ने अपना सिर दीवार के एक होल में फंसा लिया था. यहां के लोग हाथियों को खाने की तलाश में इधर-उधर भटकते देखकर ही बड़े हुए हैं. हालांकि उनके लिए मुश्किल तब होती है जब वे उनका घर तोड़ देते हैं.