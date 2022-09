भीषण तूफान में उड़ गया रिपोर्टर! 241 प्रतिघंटा की रफ्तार से चली हवा में मुश्किल से बची जान; देखें VIDEO

Hurricane Ian: चक्रवाती तूफान ‘इयान’ से अमेरिका के फ्लोरिडा में हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है. गुरुवार सुबह इस तूफान ने फोर्ट मेयर्स में दस्तक दी. इस दौरान हवा की रफ्तार 241 किलोमीटर प्रति घंटा थी. ये कैटेगरी फोर का तूफान है. करीब 20 लाख से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है. कहा जा रहा है कि ये अमेरिका में अब तक का सबसे खतरनाक तूफान है. इस बीच तूफान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां देखा जा सकता है कि एक रिपोर्टर हवा की रफ्तार में फंस गया और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची.

करीब 36 सेकंड का ये वीडियो आपको हिला कर रख देगा. तूफान की रफ्तार देखकर आप डर जाएंगे. बीच सड़क पर रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है. इस बीच हवा की खतरनाक रफ्तार ने उन्हें सड़क के एक किनारे से दूसरे छोर तक पहुंचा दिया. जान बचा कर वो भागने लगा तो एक पेड़ की टहनी उनके पैरों से टकरा गई. इसके बाद वो एक पोल को पकड़ कर कुछ देर के लिए खड़ा रहा. खास बात ये है कि इस दौरान लगातार स्टूडियो से बात करता रहा. आखिर में उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह ठीक हैं. कहा जा रहा है कि ये रिपोर्टर जिम कैंटोरे हैं. वो एक वेदर चैनल के लिए काम करते हैं.

The one and only @JimCantore taking a beating in Hurricane #Ian’s vicious eyewall in Punta Gorda, Florida. Live on the @weatherchannel pic.twitter.com/dNI6igdByw

— Collin Gross (@CollinGrossWx) September 28, 2022