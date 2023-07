पैसों का हिसाब मांग रहा था पति, बीवी ने पहले बांधा, फिर लाठी-डंडा लेकर तसल्ली से कूटा!

Wife Beats Husband for Asking About Money: आपने पति-पत्नी के बीच तरह-तरह के विवाद और झगड़ों के बारे में सुना होगा. हालांकि जो झगड़े हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं उनकी जड़ में ज्यादातर पैसा ही होता है. कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में. यहां रहने वाले एक शख्स ने अपनी बीवी से पैसे का हिसाब क्या मांगा, उसे बदले में इतने लाठी-डंडे पड़े कि वो खुद हिसाब करने लायक नहीं बचा.

सोशल मीडिया पर ये मामला खूब वायरल हो रहा है. ये अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बाढ़ापुर गांव की बात है. मामले से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स की कुछ महिलाएं मिलकर धुनाई करती हुई दिख रही है. इस आदमी की हालत देखकर आपको तरस आ जाएगा लेकिन इसके पीछे की वजह सुनकर एक बार हंसी भी आएगी.

मांगा हिसाब, मिली मार

मिली जानकारी के मुताबिक शख्स बनारस में अपने भाई के साथ कुल्फी का ठेला लगाता है और पत्नी को उसमें से पैसे भेजता है. जब वो घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने 8 क्विंटल गेहूं बेचा है. जब पति ने इसकी वजह और पैसे के बारे में पूछा तो पत्नी को गुस्सा आ गया. फिर क्या था, उसने अपनी बहन के साथ मिलकर पति के हाथ-पैर बांधे. फिर लाठी-डंडे लाकर तसल्ली से उसकी कुटाई की. मामला सोशल मीडिया पर जिसने भी देखा और पढ़ा, वो हैरान रह गया क्योंकि उसे बचाने के लिए भी कोई नहीं आया.

पुलिस ने दर्ज कर लिया केस

जब वीडियो हर तरफ वायरल हो गया तो पुलिस ने पीड़ित शख्स की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और अब उसकी जांच में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि गेहूं बेचने के अलावा शख्स ने पत्नी को भेजे गए 32 हज़ार रुपये का हिसाब मांगा था, जिसके बाद शिवकुमार नाम के शख्स को मारा गया. मारपीट का केस तो दर्ज हो गया है लेकिन ये पता नहीं चला कि बीवी को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया.

