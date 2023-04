अब तक आपने बच्‍चों के लिए ही डे केयर सेंटर सुना होगा. यानी एक ऐसी जगह जहां हम अपने बच्‍चों को कुछ समय के लिए छोड़ जाते हैं ताकि फ्री होकर जरूरी काम कर सकें. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सेंटर वरदान की तरह हैं. लेकिन अगर कोई कहे कि हसबैंड डे केयर सेंटर भी है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे. मगर यह सच है. सोशल मीडिया पर ऐसे एक सेंटर की तस्‍वीर वायरल हो रही है. मशहूर उद्योगपत‍ि आनंद मह‍िंद्रा ने खुद ट्विटर पर यह पोस्‍ट शेयर की है. और इनोवेशन की जमकर तारीफ की है.

आनंद मह‍िंद्रा ने तस्‍वीर शेयर करते हुए लिखा. इनोवेशन सिर्फ नया प्रोडक्‍ट लॉन्‍च करना ही नहीं है, यह हर उस जीच से जुडा हुआ है जो नया है. लोगों की जरूरत का है. ब्रिलियंट. तस्‍वीर में आप देख सकते हैं कि यह एक हसबैंड डे केयर सेंटर का साइनबोर्ड है. इसमें लिखा है, खुद के लिए कुछ समय चाह‍िए? या आराम करने के लिए कुछ वक्‍त, या फ‍िर शॉपिंग जाना चाहती हैं… तो यह डे केयर सेंटर आपके लिए है. अपने हसबैंड को यहां छोड़ जाइए. हम उनका ख्‍याल रखेंगे. आपको सिर्फ उनका ड्रिंक्‍स देकर जाना है.

लोगों ने कहा-बिल्‍कुल नया कांसेप्‍ट

पोस्‍ट शेयर करते ही वायरल हो गई; 78 हजार से ज्‍यादा लोगों ने इससे देखा. महज एक घंटे में तीन हजार के करीब लाइक्‍स मिल चुके थे. लोग आश्चर्यचक‍ित हैं और तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने आनंद महिंद्रा की बात से सहमत‍ि जताते हुए लिखा, बिल्कुल सहमत! नवाचार कुछ पूरी तरह से नया आविष्कार करने तक ही सीमित नहीं है; इसमें मौजूदा उत्पादों का उपयोग करने के नए तरीके खोजना भी शामिल हो सकता है.तमाम लोगों ने इसे बिल्‍कुल नया कांसेप्‍ट बताया. एक यूजर ने लिखा, वास्‍तव में यह व्‍यवस्‍था एक ब्रिलियंट मैनेजमेंट है. जो पत‍ि और पत्‍नी दोनों लोगों के लिए काफी बेहतर है.

Innovation is not just creating new products. It’s also about creating entirely new use-cases for an existing product category! Brilliant. 😊 pic.twitter.com/8rDMI91riJ

— anand mahindra (@anandmahindra) April 28, 2023