20 दिन पहले मां बनी बीवी को पति ने दिया ड्रग्स, नशे में कर दिया घिनौना काम!

एक महिला के लिए बच्चे को जन्म देना काफी दर्दभरा (Pregnancy News) सफर होता है. पहले 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखने की जिम्मेदारी. उसके बाद काफी दर्द सहकर बच्चे को दुनिया में लाना. इस पूरी प्रक्रिया में महिला की बॉडी को काफी बदलाव से और तकलीफ से गुजरना पड़ता है. इस हालत में पत्नी का साथ देना उसके पति का फर्ज होता है. एक अच्छा जीवनसाथी अपनी पत्नी की तकलीफ को कम करने की कोशिश करता है. लेकिन हर मर्द अपनी पत्नी की उतनी ही फ़िक्र करे ये जरुरी नहीं.

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक महिला ने अपने हैवान पति की स्टोरी शेयर की. महिला ने पहचान छिपाते हुए फेसबुक के एक पेज पर ये पोस्ट किया था, जहां से इसपर ऑल वीमेन एक्शन सोसाइटी (All Women Action Society) की नजर पड़ गई. उन्होंने महिला की स्टोरी को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया. स्टेटस के मुताबिक़, महिला ने मात्र बीस दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था. इसके बाद उसे जो सहना पड़ा, उसकी महिला ने कल्पना भी नहीं की थी. महिला ने स्टेटस में बताया कि उसके पति ने नशे में उसके साथ संबंध बनाए.

स्टेटस में बताया दुख

महिला ने स्टेटस में अपना दुःख डिटेल में बताया. उसने लिखा कि आम तौर पर उसका पति उसका ख्याल रखता है. लेकिन जब वो मां बनी तब उसके पति ने कुछ ऐसा किया, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी. पति ने कई बार महिला से संबंध बनाने की इच्छा जताई थी लेकिन महिला ने दर्द की बात कहकर मना कर दिया था. महिला के अंदरूनी धाव भर ही रहे थे. पति चिड़चिड़ाता था लेकिन महिला ने इसे इग्नोर कर दिया. लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है?

It’s the men who should be respecting their wives when they say no to sex, bukan kaum wanita yg perlu sentiasa jaga diri ketika berpantang. Marital rape, even non-penetrative forced intimacy, are SEXUALISED VIOLENCE https://t.co/FQCeKZUSvJ

— All Women’s Action Society (AWAM) (@AWAMMalaysia) February 22, 2022