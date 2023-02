पति ने 29 शादियां कीं तो पत्नी ने बदल डाले 23 पति! इसे कहते हैं 'परफेक्ट जोड़ी', कोई नहीं है किसी से कम ...

Do You About The Most Married Husband-Wife: हमारे देश में शादी को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है और इसे जन्म-जन्म का नाता कहते हैं. ज्यादातर लोग एक ही शादी को पूरी ज़िंदगी निभाते भी हैं. हालांकि अब तलाक के मामले भारत में भी बढ़ रहे हैं, फिर भी कोई एक ही ज़िंदगी में 20-25 शादियां तो नहीं कर पाता. आज हम आपको एक ऐसे जोड़े के बारे में बताएंगे, जिन्होंने कपड़ों की तरह अपने जीवनसाथी बदले.

परफेक्ट जोड़ी तो वही होती है, जहां पति-पत्नी एक-दूसरे से किसी भी मामले में कम नहीं हों. ऐसी ही एक दिलचस्प जोड़ी (Husband Married 29 Times and Wife did 23 Weddings) के बारे में हम आपको बताएंगे जिसमें पति ने 29 शादियां कीं तो पत्नी भी 23 बार दुल्हन बनी. आप भी सोच रहे होंगे कि एक शादी निभाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है और ये भला इतनी बार शादी करने की हिम्मत कैसे कर पाए.

पति ने 29 बार शादियां कीं

अमेरिका के कैलिफोर्निया में रेडलैंड्स के निवासी रहे ग्लिन वुल्फे (Glynn Wolfe) नाम के शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 29 शादियां की थीं. उन्होंने शादी का सिलसिला साल 1927 से शुरू किया था और आखिरी शादी उन्होंने साल 1996 में की थी. इस शादी के सालभर बाद ही उनकी मौत हो गई थी. ग्लिन एक पत्नी के साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद ही दूसरी शादी कर लेते थे और उनके कुल 40-41 बच्चे भी थे. वे अपनी 28वीं पत्नी के साथ सबसे ज्यादा वक्त यानि 11 साल तक रहे और उनकी सबसे कम चलने वाली शादी 19 दिन की थी.

आखिरी बीवी ने की थी 23 शादियां

ग्लिन वुल्फे की आखिरी पत्नी का नाम लिंडा वुल्फे था. मज़े की बात ये है कि लिंडा ने जब ग्लिन ने शादी की, तो उससे पहले वो 22 शादियां कर चुकी थीं. ग्लिन से उनकी ये 23वीं शादी थी. लिंडा ने 16 साल की उम्र से दुल्हन बनना शुरू कर दिया था और अपराधी, बेघर आदमी, म्यूज़िशियन, प्लम्बर, हर किसी के साथ घर बसा चुकी थी. उसकी सबसे कम चलने वाली शादी 3 दिन की थी, जबकि एक ही आदमी से वो 3 बार भी शादी कर चुकी थीं. हालांकि उनकी आखिरी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी, जिसमें पति-पत्नी दोनों ही एक जैसे ही थी.

