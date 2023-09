सड़क पर बहने लगा गंदा पानी, महिला पुलिसकर्मी ने हाथ से साफ किया नाला! वायरल हो रहा है Video

जो लोग वास्तव में देश का भला चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि उनकी क्या जिम्मेदारी है. वो अपनी जिम्मेदारियों से आगे जाकर ऐसे कामों को भी कर देते हैं जो उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है, क्योंकि उन्हें देश की चिंता होती है. ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं. हाल ही में हैदराबाद (Hyderabad Lady Police Officer Video) की एक महिला पुलिसकर्मी चर्चा में आ गई है जिसने अपने पद, कार्यक्षेत्र और रसूख को भुलाकर सरेराह नाला साफ किया जिससे सड़क पर बहने वाला गंदा पानी हट जाए.

हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस (Hyderabad Traffic Police Video) ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी (Police officer clear water logging) नाले पर जमा कूड़े को हटा रही है जिससे सड़क पर बहने वाला गंदा पानी बंद हो जाए. इस घटना के बारे में बताते हुए हैदराबाद पुलिस ने लिखा- एसीपी साउथ वेस्ट जोन, डी धना लक्ष्मी ने खुद से नाले के ऊपर जमी गंदगी को हटाया जिससे सड़क पर बहने वाला पानी बंद हो जाए. ये वीडियो टोलीचौकी फ्लाइओवर के पास का है.

Smt. D. Dhana Laxmi, ACP Tr South West Zone, cleared the water logging by removing the clog at drain water near Tolichowki flyover.@AddlCPTrfHyd pic.twitter.com/lXDLix6dMp

