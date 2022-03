रेस्टोरेंट दे रहा है तमीज़दारी का ऑफर, Please और Thank You कहें, तुरंत डिस्काउंट पाएं !

Viral Restaurant Offer : दुनिया में तरह-तरह के रेस्टोरेंट के बारे में आपने देखा और सुना होगा. कोई बेहद महंगा खाना बेचता है तो कोई बेहद सफाई से खाना परोसता है. कुछ रेस्टोरेंट का थीम अलग होता है तो कुछ में मिलते हैं स्पेशल डिस्काउंट (Courtesy Discounts for Customers). अपने देश में हैदराबाद शहर (Hyderabad Restaurant is giving courtesy discount) के अंदर एक रेस्टोरेंट अपने उन ग्राहकों के लिए ऑफर लेकर आया है, जो स्टाफ से बेहद तमीज़ (Get Discount after saying Please and Thanks) से बात करने में भरोसा रखते हैं.

ये रेस्टोरेंट सोशल मीडिया पर अपने इस अनोखे ऑफर की वजह से खूब चर्चित हो रहा है. स्थानीय लोगों से लेकर सोशल मीडिया पर भी इसे देखने वाले रेस्टोरेंट की क्रिएटिविटी की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. रेस्टोरेंट की ओर से कुछ तमीज़दार कस्टमर्स को उनके बात करने के लहज़े की वजह से डिस्काउंट दिया जा रहा है.

तमीज़ से बात करें, पैसे बचाएं

ये मज़ेदार ऑफर दिया जा रहा है हैदराबाद के रेस्टोरेंट Dakshin 5 की ओर से. रेस्टोरेंट की ओर से बाकायदा बोर्ड लगाकर कर्टसी डिस्काउंट यानि तमीज़ से बात करने पर डिस्काउंट मिलने के बारे में विस्तार से बताया गया है. रेस्टोरेंट में आकर प्लीज़, थैंक यू और गुड आफ्टरनून जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को आकर्षक डिस्काउंट दिया जा रहा है. बाकायदा लिखा गया है कि अगर कोई कस्टमर 165 रुपये की थाली ऑर्डर करता है तो Please कहने पर ये उसे 150 रुपये में पड़ेगी और Good Afternoon कहने पर ये उसे महज 135 रुपये में पड़ जाएगी. इसी तरह 275 रुपये की थाली 255 और 240 रुपये में मिल सकती है.

#Foodies in #Hyderabad check out Dakshin 5 restaurant in Khajaguda. It has a unique offer ‘COURTESY disCOUNTS’ Pay full price of Thali Rs 165/- + if you order normally. If u order pleasingly ….more discounts. Check out the video @WeAreHyderabad @HydTimes @foodies100 #Restaurant pic.twitter.com/sAJFO8a2gG — D. Ramchandram (@Dramchandram) March 5, 2022

Twitter पर वायरल हुआ पोस्ट

रेस्टोरेंट के इस ऑफर का पोस्टर हैदराबाद बेस्ड पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट डी रामचंद्रन ने ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने इस पर एक वीडियो डालकर रेस्टोरेंट के बारे में बताया है कि कैसे 15 रुपये का डिस्काउंट सिर्फ तमीज़ से बात करने पर मिल सकता है. इस पोस्ट की लोग खूब सराहना कर रहे हैं और इसे संस्कार सिखाने वाला बता रहे हैं. दक्षिण 5 रेस्टोरेंट एक मशहूर फूड चेन है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी उपलब्ध है.

