20 लकड़बग्घों ने मिलकर किया शेर पर अटैक, तभी दोस्त की हुई एंट्री... देखें फिर आगे क्या हुआ!

यूं तो शेर को जंगल का राजा (King of the Jungle) कहा जाता है, लेकिन कई बार शेर पर जंगली कुत्ते (Wild Dogs) और लकड़बग्घों (Hyena) जैसे छोटे जानवर भी भारी पड़ जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल साइट्स पर वायरल (Viral on Social Media) हो रहा है. 3 मिनट के इस वीडियो में एक शेर को 20 लकड़बग्घों (Hyena Vs Lion Fight) ने घेर रखा है. ये लकड़बग्घे शेर पर अटैक करने से भी बाज नहीं आ रहे.बीबीसी ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को दो साल पहले शेयर किया था, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शेर छोटी नदी पार करके लकड़बग्घों (Hyena) के बीच फंस जाता है. लकड़बग्घे शेर से डरने की जगह उसे घेरकर अपना शिकार बनाना चाहते हैं. इस शेर का नाम 'रेड (Red)'है, जो उन लकड़बग्घों को भगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लकड़बग्घे लगातार अटैक करते हैं.लकड़बग्घों के अटैक से शेर कमजोर पड़ता दिखाई देता है. खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़बग्घे उसपर ताबड़तोड़ अटैक करते हैं. एक पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि शेर का अंत निश्चित है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. दरअसल, इसी दौरान रेड नाम के शेर को बचाने के लिए उसका दोस्त 'तातू (Tatu)' आ जाता है. दूसरे शेर को करीब आते देख लकड़बग्घे डरकर भाग जाते हैं.सोशल साइट्स पर इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि जिन्दगी में एक सच्चा दोस्त हमेशा जरूरी होता है. वहीं, यूट्यूब पर रविंदर सिंह नाम के यूजर ने लिखा है कि शेर ने अपने भाई को दुश्मन से बचाया. यह साबित करता है कि जानवरों में भी इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं.