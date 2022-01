प्रेमिका को धोखा दे दूसरी लड़कियों संग करता था अश्लील चैट, गर्लफ्रेंड को पता चला तो लिया चमकदार बदला

चीटिंग (Cheating) के लिए कोई गर्लफ्रेंड ऐसा बदला ले सकती है ये शायद ही कोई सोच सकेगा. मगर उसने वो कर दिखाया. शक हुआ कि ब्वॉयफ्रेंड किसी और के चक्कर में पड़ रहा है. बस इसी बात के लिए वो अपने प्रेमी को सबक सिखाना चाहती थी. वो चाहती थी कि प्रेमी उसका बदला ताउम्र याद रखे. हुआ भी ऐसा ही. उसने न सिर्फ प्रेमी से बदला लिया (I got the ultimate revenge) बल्कि उसका पूरा घर बदल डाला जिसके बाद तो वो हुआ जो किसी ने न सोचा होगा.

डरहम की रहने वाली 23 साल की जेड बटर्स (Jade Butters, Durham) ये जानने के लिए बेचैन थी कि आखिर वो कौन है जो उसके प्रेमी की अटेंशन हासिल करने में कामयाब रहा. लिहाज़ा जेड ने उसका फोन चेक करने की योजना बनाई तो पाया की प्रेमी किसी और लड़की के साथ चैटिंग ( Ex chatting with other women) करता है.

बदला लेने के लिए पूरा घर ग्लिटर्स से भर दिया

गर्लफ्रेंड के होते हुए किसी और लड़की के साथ चैटिंग करना उसे महंगा पड़ गया. जूते, कपड़े, बिस्तर, बाथरूम सब जगह उसने ग्लिटर्स डाल दिए (Sprinkling the glitter over his clothes and bed). और तो और टूथपेस्ट और साबुन को भी नहीं छोड़ा. वो चाहती थी कि जब उसका प्रेमी घर लौटे तो उसे हर जगह कुछ ऐसा मिले जिससे वो परेशान हो जाए. लिहाज़ा उसने 80 से ज्यादा ग्लिटर ट्यूब्स खरीदे और प्रेमी के घर का कोना-कोना जगमग कर डाला. बाकी बचे कपड़े भी वो न पहन पाए इसलिए उसने वॉशिंग मशीन में भी ग्लिटर डाल दिया. जिसके बाद प्रेमी इस कदर नाराज़ हुआ की उसने जेड को बहुत भला-बुरा कहा और उसकी बेइज़्जती भी की.

सौ.mirror.co.uk/ प्रेमी से बदला लेने के लिए हर जगह डाल दिया ग्लिटर

फोटो-सांकेतिक: गिफ्ट कूपन में मिले पैसे से बदला लेने के लिए खरीदा ग्लिटर

नहीं पहुंचाना चाहती थी कोई नुकसान

जेड को प्रेमी पर शक तब हुआ जब वो उसकी एप्पल वॉच (Apple Watch) पर कोई गेम देख रही थी. तभी उसे कुछ मैसेजेज़ दिखे जो किसी लड़की के थे. इसे लेकर जब उसने प्रेमी से सवाल किया तो उसने सारा सच बयां कर दिया. जेड को प्रेमी पर अब बहुत गुस्सा था और वो बदला भी लेना चाहती थी, मगर उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाना वो बिल्कुल नहीं चाहती थी. इसीलिए उसने सबक सिखाने का भी अनूठा तरीका निकाला था, जिससे वो परेशान तो हो मगर उसके साथ कुछ बुरा न हो और वो ताउम्र याद भी रखे उसका बदला. लिहाज़ा जेड ने उसके पूरे घर, सामान और जरूरत की चीज़ों में ग्लिटर्स भर दिए (Pouring glitter over everything he owns). जेड ने क्रिसमस के मौके पर कुछ गिफ्ट कूपन जीते थे जिसका इस्तेमाल कर उसने ये ग्लिटर खरीदे और प्रेमी से बदला पूरा किया.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, OMG News, Shocking news