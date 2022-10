प्लीज, तुम दोनों को मेरी कसम है.... वायरल हो रही है IAS ऑफिसर उदित प्रकाश की 22 साल पुरानी चिट्ठी

Viral Letter: आईएस ऑफिसर उदित प्रकाश सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. जीवन से जुड़े कई रोचक चीज़ों को वो साझा करते रहते हैं. इसी कड़ी में उनकी 22 साल पुरानी एक चिट्ठी वायरल हो रही है. ऐसा लग रहा है कि इसमें लिखे एक-एक शब्द उनके दिल के बेहद करीब हैं. अगर आपने भी 90 के दशक में स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की होगी, तो जरूर आप भी उनके इस खत के दीवाने हो जाएंगे.

ये वो दौर था जब मोबाइल फोन ने हिंदुस्तान में दस्तक दे दी थी, लेकिन उसकी पहुंच सिर्फ अमीरों तक थी. आमलोग तो लैंडलाइन के सहारे ही काम चलाते थे. वो भी तब जब रात के 9 बजे के बाद कॉल रेट थोड़े सस्ते हो जाते थे. यानी अपने गांव और शहर से बाहर रहने वाले लोग हाल-चाल जानने के लिए चिट्ठी पर भी निर्भर रहते थे. उदित राज भी घर से दूर पढ़ाई करने के दौरान अपने माता-पिता को चिट्ठी लिखा करते थे. उन्होंने ऐसे ही एक 22 साल पुराने लेटर को शेयर किया है.

From Pilani to Gorakhpur 19th Feb 2000. As warm and lovely as ever. pic.twitter.com/yLkraDH5Zz

— UDIT PRAKASH IAS (@uditprakash) October 22, 2022