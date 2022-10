जीवन को लेकर हमारा और ईश्वर का प्लान कैसे होता है अलग? IAS अधिकारी ने शेयर किया ये खास मैसेज

Viral Post: अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप आईएएस अधिकारी अवनीश शरण को जरूर जानते होंगे. वो ट्विटर पर कुछ न कुछ हमेशा नया शेयर करते रहते हैं. वो माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर काफी सक्रिय हैं. उनके पोस्ट को पढ़ आप हौसले से भर जाएंगे. आपका दिल करेगा कि आप भी कुछ नया करें. पिछले दिनों उन्होंने ट्विटर पर बेहद खास मैसेज शेयर किया, जो आपको प्रेरित कर सकता है.

उन्होंने अपने इस नए ट्वीट में ‘मेरा प्‍लान’ और ‘भगवान का प्‍लान’ से जुड़ी एक ड्राइंग शेयर की है. इस ड्राइंग के जरिए से उन्होंने यूजर्स को बड़ी सीख दी है. लोगों के अपने प्लान को उन्होंने अंत तक एक सीधी रेखा के रूप में दिखाया है. बाद वाले को यानी भगवान के प्लान बहुत सारे ब्लॉकों के साथ एक कठिन मार्ग के रूप में दिखाया गया है. लिखा है, ‘कभी-कभी भगवान चीजों को वैसा नहीं करते जैसा हम सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए. लेकिन भगवान के पास आपके जीवन के लिए एक आदर्श योजना है.’“जीवन का पाठ,”

What about poor ones and needy one who even doesnt have 1 byte to eat and some even died because of no food. For those also god has perfect plans?

— Puneet (@pkjuit) October 15, 2022