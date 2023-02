मछुआरों की जाल में फंसकर पानी से बाहर आए कई कछुए, लोगों ने बचाई जान, समुद्र में छोड़ा वापस, देखें वीडियो

IAS Officer Share Turtles Rescue Video: अक्सर सोशल मीडिया साइटों पर मनुष्यों द्वारा वन्य जीवों एवं समुद्री जीवों को बचाने वाला वीडियो सामने आता रहता है. ऐसे वीडियो मानवता के लिए एक मिशाल खड़ा करता है. ऐसा ही एक वीडियो IAS अधिकारी सुप्रिया साहू (IAS Officer Supriya Sahu) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में तमिलनाडु वन अधिकारियों (Tamil Nadu Forest Officers) और स्थानीय मछुआरों द्वारा बचाए गए कछुओं (Turtles) को वापस पानी में छोड़ा जा रहा है. साथ ही कुछ लोगों को उनकी मदद करते हुए भी देखा जा सकता है. ऐसा लग रहा है कि संभवत: ये कछुए जाल में फंस कर आ गए होंगे.

वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, ‘मन्नार की खाड़ी के धनुषकोडी में स्थानीय मछुआरों और तमिलनाडु (Tamil Nadu) वन टीम द्वारा संयुक्त रूप से कछुए का बचाव.’ वीडियो क्लिप में एक कछुए को धीरे-धीरे समुद्र की ओर अपना रास्ता दिखाने के लिए छोड़ा जाता है. जैसे ही वीडियो दूसरी तरफ जाता है, कुछ लोग और कछुओं को पानी में लाने में मदद करते हुए दिखाई देते हैं.

Turtle rescue jointly by the local fishermen and the Tamil Nadu Forest Team at Dhanushkodi,Gulf of Mannar #TNForest #rescue pic.twitter.com/kZqtvy6zcJ

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) February 1, 2023