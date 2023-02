IAS ने साझा की लैंडलाइन फोन की तस्वीर, कहा- 'बंधे फोन के साथ आजाद थे इंसान', लोग बोले- 'मोबाइल ने बनाया गुलाम'

टेक्नोलॉजी और विकास हमारी सुविधा के लिए होता है ताकि हम मुश्किलों को आसान बना सके, ना कि इसलिए कि टेक्नोलॉजी हम पर इतनी हावी हो जाए कि हमें अपनों के लिए ही वक्त ना मिले. दरअसल इंसानों के साथ कुछ ऐसा ही होता जा रहा है. कम सुविधा में ज्यादा वक्त था. लेकिन सुविधाएं बढ़ने के साथ वक्त और अपनापन घटता जा रहा है. जिसे लेकर आईएएस अधिकारी ने एक पोस्ट साझा किया है.

आईएएस अवनीश शरण ने ट्विटर पर पुराने दौर के लैंडलाइन फ़ोन की तस्वीर साझा कर कैप्शन दिया- ‘जब फोन तार से बंधे थे, तो इंसान आज़ाद थे’. जिसपर यूजर्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी कई लोगों का मानना है कि हर हाथ में मोबाइल ने लोगों को गुलाम बना लिया है. मगर बहुत से लोगों ने संचार क्रांति का समर्थन किया.

अधिकारी ने कहा- ‘तार वाले फोन के दौर में आज़ाद थे इंसान’

वायरल पोस्ट में काले रंग का वो डायल करने वाला फ़ोन जो हम सबने शायद अपने बचपन में देखा होगा. लेकिन आज वक्त बदल गया है पिछले एक दशक में मोबाइल फ़ोन ने न सिर्फ बाजार बल्कि हर इंसान के दिल और दिमाग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. जिसके बहुत से फायदे हैं. जिससे वाकई अब दुनिया एक मुट्ठी में समा गई है. बैंक अकाउंट से लेकर कैब बुक करने तक, देश विदेश की जानकारी रखने से लेकर अनजान रास्तों पर आगे बढ़ने तक में मदद करता है स्मार्ट फोन. लेकिन जो हम खोते जा रहे है वो है अपनों के लिए हमारा वक्त, जो बेहद बहुमूल्य होता है. हर हाथ में मोबाइल के चक्कर में लोग इंटरनेट की दुनिया में खोते चले जा रहे हैं.

Superficially a great quote signifying we are prisoners to smart phones…But NO!

Try ordering a cab in the middle of the night from a roadside using the phone tied to a wire, or use a translator in a foreign country, or 1000 other such examples…

Smartphones are true freedom! https://t.co/fKcElvGwR5

— Ravi Mantha (@rmantha2) February 23, 2023