अब कुत्तों के लिए मार्केट में लॉन्च हुई खास आइसक्रीम, डॉग चखेंगे वनीला और सेब का स्वाद

Ice Cream for Dogs : गर्मी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं दुनिया के कई और देशों में भी लोगों को तंग कर रही है. अगर हम इंसान वॉटर पार्क, स्विमिंग पूल में जाकर और ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाकर खुद को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये लुत्फ पेट्स (Ice Cream for Pets) को भी मिलना चाहिए. यही सोचकर ब्रिटिश सुपरमार्केट Aldi ने खास कुत्तों के लिए आइसक्रीम (Apple and Vanilla Flavour Ice Creams for Dogs) के कुछ फ्लेवर्स लॉन्च किए हैं.

गर्मी अगर हम इंसानों को लगती है, तो जानवर भी गर्मी से परेशान रहते हैं. खासतौर पर घर में पाले जाने वाले पेट्स हर वो चीज़ चाहते हैं, जो उनके मालिक गर्मी से राहत पाने के लिए खाते-पीते हैं. ऐसे में उन्हें आपकी आइसक्रीम की ओर ललचाई निगाहों से न देखना पड़े, इसलिए उनके लिए खास आइसक्रीम लॉन्च की गई है, जो ब्रिटेन की सुपरमार्केट चेन Aldi में उपलब्ध है.

कुत्तों के पसंदीदा फ्लेवर में आइस क्रीम

Beechdean Doggy Ice Cream को ब्रिटेन के सभी स्टोर्स में उपलब्ध कराया जाएगा. इसकी कीमत भी £2.99 यानि करीब 300 रुपये 4 केन के लिए रखी गई है. इसके एक केन में 110 मिलीलीटर आइसक्रीम रहेगी. फिलहाल इसे दो स्वादिष्ट फ्लेवर्स में लॉन्च किया गया है – Pea & Vanilla और Apple & Carrot फ्लेवर. आइसक्रीम सौ फीसदी वीगन है और इसमे असली फल, सब्जियों को डाला गया है. ये पेट्स के लिए एक पौष्टिक स्नैक होगा. इसके लिए सुपरमार्केट ने देश भर के आइसक्रीम वेंडर्स से भी टाइ अप किया है, ताकि लोगों तक आसानी से इसे पाया जा सके.

सर्विस को ‘dog-livery’ नाम दिया गया है, जिसमें खास जैकेट को पहने हुए डॉग्स ही इसे दूसरे फ्रेंड्स तक पहुंचाएंगे. (Credit- Aldi)

डॉग खुद पहुंचाएंगे आइसक्रीम

इससे भी ज्यादा मज़ेदार बात ये है कि इस सर्विस को ‘dog-livery’ नाम दिया गया है, जिसमें खास जैकेट को पहने हुए डॉग्स ही इसे दूसरे फ्रेंड्स तक पहुंचाएंगे. Brighton, Essex और Scotland में इसकी वैन मौजूद होंगी. सुपरमार्केट की मैनेजिंग डायरेक्टर Julie Ashfield का कहना है कि अब ज्यादातर लोगों के पास डॉग्स होते हैं, ऐसे में इस टेस्टी ट्रीट के ज़रिये इन्हें कूल रखा जा सकेगा. यही वजह है कि इन्हें खास तौर पर गर्मियों में लॉन्च किया गया है.

