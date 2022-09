अनोखा देश जहां नहीं है एक भी मच्छर, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

दुनियाभर में हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की मौत मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों के कारण हो जाती है. दुनियाभर में मच्छरों की 3 हजार प्रजातियां किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में सबसे अधिक बीमारियां फैलाती है लेकिन एक देश ऐसा भी है, जहां मच्छर ही नहीं पाए जाते.

हम बात कर रहे हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित आइसलैंड की. ये एक ऐसा देश है जहां मच्छर, सांप और अन्य रेंगने वाले जीव नहीं पाए जाते. हालांकि, यहां मकड़ियों की कुछ प्रजाति पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इंसानों के लिए घातक नहीं हैं. आइसलैंड के अलावा अंटार्कटिका भी एक ऐसी जगह है, जहां मच्छर नहीं पाए जाते.

आइसलैंड में काफी ठंड पड़ती है. कहा जाता है कि यहां के मौसम के कारण मच्छर जीवित नहीं रह पाते. वेबसाइट आइसलैंड वेब ऑफ साइंस के अनुसार, आइसलैंड में मच्छर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते लेकिन उसके पड़ोसी देशों में पाए जाते हैं (Why Does Iceland have no Mosquitoes).

इस देश का मौसम तेजी से बदलता है, जिसके चलते मच्छर समय पर अपनी लाइफ साइकल को पूरा नहीं कर पाते हैं. जब तापमान गिरता है और पानी में बर्फ जम जाती है, तो मच्छर का प्यूपा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है (Iceland Mosquitoes). यही वजह है कि यहां मच्छर पनप नहीं पाते.

दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि आइसलैंड में बहुत कम तापमान होता है, जो -38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. यहां पानी बेहद ही आसानी से फ्रीज हो जाता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन असंभव हो जाता है. एक अन्य सिद्धांत के अनुसार आइसलैंड के पानी, मिट्टी और सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की रासायनिक संरचना मच्छरों के जीवन का समर्थन नहीं करती है. यह एक संभावित व्याख्या है.

आइसलैंड में यात्रा करने वालों के लिए कहा जाता है कि वह जंगल में कहीं भी बिना कीड़ों को लेकर चिंता किए घूम फिर सकते हैं. यहां कैंप लगाया जा सकता है. लेकिन पूरी तरह बेफिक्र होना भी ठीक नहीं, क्योंकि यहां आर्कटिक लोमड़ी पाई जाती है, जो खतरनाक होती है. जो खाने की तलाश में इंसानों तक आ जाती हैं.

