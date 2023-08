इटली में मौसम का कहर जारी है. उडीन प्रांत [Udine Province] के ट्राइसेसिमो सिटी में बीते रविवार को मूसलाधार बारिश के साथ जमकर ओले गिरे. ओलों का आकार टेनिस बॉल जितना बड़ा था, जिसके बाद शहर की सड़कों पर बर्फ का अंबार लग गया. सड़कों के किनारे बर्फ की मोटी चादर बिछ गई. उसके बीच ‘बर्फिली की नदी’ बहते हुए दिखी. यह हैरान कर देने वाला था.

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. ट्विटर हैंडल @Top_Disaster ने इस वीडियो को ट्वीट किया है. जिसे अब तक बड़ी संख्या में लोग देख चुके हैं. वीडियो में दिखता है कि भारी बारिश हो रही है. भारी ओलावृष्टि से सड़कें पटी हुई हैं. वहां सड़कों पर ‘बर्फ की नदी’ बहते दिखती है. यह मौसम की मार का ऐसा नजारा असाधारण है. ट्राइसेसिमो सिटी का यह नजारा कर देने वाला था.

A torrent of hail in the town of Tricesimo in the province of Udine, Italy 🇮🇹 (06.08.2023)

— Disaster News (@Top_Disaster) August 6, 2023