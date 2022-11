बच्चा एग्जाम में टॉप करे तो बढ़िया है, अगर नहीं तो... वायरल हो रही है स्कूल की ये चिट्ठी; आप भी पढ़ें

Viral Letter From School: एक बार फिर से एग्जाम का सीज़न आने वाला है. परीक्षा का दबाव क्या होता है ये स्टूडेंट्स से ज्यादा माता-पिता के चहरों पर झलकती है. हर मां-बाप चाहता है कि उसका बच्चा क्लास में टॉप करे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है. हर बच्चे में ज्ञान का एक सीमित दायरा होता है. और हां ये सिर्फ परीक्षा से तय नहीं होता है कि कोई भविष्य में क्या करेगा. इन दिनों परीक्षा से जुड़ी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ये लेटर स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को लिखा गया है. इस चिट्ठी का एक-एक शब्द मां-बाप के लिए आंखें खोलने वाला है.

इस लेटर में लिखा है, ‘आपके बच्चों की परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है. मुझे पता है कि आप सभी अपने बच्चे के अच्छा करने के लिए वास्तव में चिंतित हैं. लेकिन, कृपया याद रखें, जो छात्र परीक्षा के लिए बैठे होंगे, उनमें एक कलाकार है, जिसे गणित समझने की आवश्यकता नहीं है. एक उद्यमी है, जिसे इतिहास या अंग्रेजी साहित्य की परवाह नहीं है. एक संगीतकार है, जिसके केमिस्ट्री के मार्क्स मायने नहीं रखते. एक खिलाड़ी है, जिसकी फिजिकल फिटनेस फिजिक्स से ज्यादा जरूरी है.’

Letter sent by a school principal before exams pic.twitter.com/t8rMeWNBTk

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) November 5, 2022