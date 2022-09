पेड़ की कटाई के बाद भी पक्षियों ने नहीं छोड़ा बसेरा, डाल के नीचे दबकर तोड़ दिया दम

इंसानों को भगवान ने सबसे ज्यादा दिमाग और हुनर के साथ भेजा है. यही वजह है कि बाकि जानवरों के मुकाबले इंसानों ने सबसे अधिक तरक्की कर ली. आज इंसान के पास अपनी सुविधा के हर इंतजाम है. चाहे आलीशान घर हो या कोई अन्य सुविधा, प्रकृति का दोहन कर इंसान ने अपनी सारी जरुरत पूरी कर ली है. कहा जाता है कि प्रकृति के पास इंसान जरुरत पूरी करने के लिए संसाधन हैं. लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं है. इंसान ने अपने लालच में प्रकृति के साथ भयंकर खिलवाड़ किया है.

इंसान ने अपनी जरुरत पूरी करने के चक्कर में बाकी जानवरों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया. जंगल की अंधाधुंध कटाई कर अपना ईमारत बनाते चले गए. जानवरों को उनके ही घर से बेदखल कर दिया गया. ग्लोबल वॉर्मिंग की जो समस्या आज लोगों के सामने है, वो जंगलों की कटाई की वजह से ही है. लेकिन इंसान ने अभी भी सबक नहीं सीखा है. सड़कों के चौड़ीकरण के लिए अकसर रोड के किनारे लगे पेड़ों को काट दिया जाता है. सोशल मीडिया पर सड़क के किनारे काटे जा रहे पेड़ का वीडियो शेयर किया गया. लेकिन इसके साथ एक दूसरा दर्दनाक पहलू भी लोगों के सामने आया.

IFS अधिकारी ने किया शेयर

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर आईएफएस अधिकारी परवीन कस्वान ने इस वीडियो को पोस्ट किया. इसमें देख सकते हैं कि सड़क के किनारे खड़े पेड़ को काटकर गिरा दिया गया. लेकिन इस पेड़ पर कई चिड़ियों ने अपना आशियाना भी बना रखा था. पेड़ के गिरने के दौरान कुछ पक्षी तो उड़ गए लेकिन कई ने अपना घर छोड़ने से इंकार कर दिया. इसका नतीजा हुआ कि पेड़ के नीचे दबने से कई पक्षियों की मौत हो गई.

