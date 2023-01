IFS ऑफिसर ने खोली रेस्टोरेंट की पोल, VIDEO शेयर पर पूछा- 'इसे घोटाला कह सकते हैं...

Social Media Viral: सोशल मीडिया पर हर रोज कुछ न कुछ वायरल होते रहता है. लेकिन कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें आपके साथ घटती हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते है लेकिन जब कोई दूसरा उसे सोशल मीडिया पर उसे शेयर करता है तो आपको लगता है अरे…. ये तो हमारे साथ भी हुआ है. जी हाँ कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं आपको…. ध्यान दीजियेगा. आप अपने परिवार, दोस्तों ये प्रियजनों के साथ रेस्टोरेंट तो जाते होंगे? रेस्टोरेंट वाले खुद को और अपने डिसेज को यूनिक दिखने के लिए कड़ाही या फिर बाल्टी में खाना परोसते हैं, आपको भी लगता है क्या यूनिक तरीका है…. पर धैर्य रखिये और जानने की कोशिश करिये कि कहीं आपके साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है?

एक आईएफएस अधिकारी ने सोशल मीडिया ट्वीटर पर एक पोस्ट शेयर कर लोगों से पूछा है, ‘क्या इसे हम स्कैम कह सकते हैं!’.अरे ये क्या बिना कॉन्टेक्स्ट के कैसे बता सकते हैं कि किसकी स्कैम की बात हो रही है? रुकिए……… बताते हैं. दरअसल आईएफएस अधिकारी प्रवीण कस्वान ने एक रेस्टोरेंट में उनको परोसे बाल्टी में दाल का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में के शख्स दाल की बाल्टी को चमच से बाहर से मापता है और फिर उसी चमच को बाल्टी के अंदर डालता है, तो ये क्या….. आधी चमच भी बाल्टी के अंदर नहीं जाती है. दरअसल बाल्टी की जितनी लंबाई थी उतनी गहराई नहीं थी यानि बाल्टी को देखकर लगेगा की दाल की मात्रा बहुत है लेकिन ऐसा नहीं था.

Can we call it a scam !! pic.twitter.com/fdUB2KjMGN

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 1, 2023