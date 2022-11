....जब हाथी का पूरा परिवार एक साथ निकला नहाने, देखें ये मज़ेदार वायरल वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक से बढ़ कर एक मज़ेदार वीडियो का खज़ाना है. इसमें से कई ऐसे हैं जिसे देखकर आपकी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों लोगों का खासा ध्यान खींच रहा है. ये है हाथी के एक झुंड का दृश्य. 48 सेकेंड के इस वीडियो को दे्खकर आपका दिल खुश हो जाएगा. आपने हाथी को नहाते हुए कई बार देखा होगा. लेकिन क्या आपने कभी हाथी को अपने पूरे परिवार के साथ पानी में देखा है? अगर नहीं ये ये वीडियो फिर आपके लिए है.

इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान ने. वीडियो को 4 नवंबर को ट्विटर पर शेयर किया गया और इसे अब तक हज़ारों लोगों ने देखा है. वीडियो में आप एक जलाशय में हाथियों के झुंड को देख सकते हैं. आप उन्हें नहाते और एन्जॉय करते हुए देख सकते हैं. इस ग्रुप में छोटे और बुजुर्ग हाथी दोनों शामिल हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है- जो परिवार एक साथ नहाते हैं वे एक साथ रहते हैं.

This family bath together. They stay together. pic.twitter.com/bEiKM3cj4E

