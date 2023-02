भारत में घूमना हो तो पर्यटक स्‍थलों की कोई कमी नहीं. हर शहर में आपको कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा जो ऐत‍िहास‍िक होगा. चाहे आप दक्ष‍िण भारत के मंदिरों में जाएं, जहां आपको शांत‍ि और सुकून मिलता है या फ‍िर उत्‍तर भारत के ऐत‍िहासिक स्‍मारक देखें. कुछ न कुछ आपको अलग मिल ही जाएगा. पर कई लोगों को समंदर का किनारा लुभाता है. समुद्र में उठती लहरें उन्‍हें मनमोहक लगती हैं. रेत पर फ‍िसलना-खेलना, जिन्‍हें पसंद हैं. उनके लिए एक नया डेस्टिनेशन बीते दिनों खुल गया है.

ओडिशा का पुरी शहर भगवान जगन्‍नाथ मंदिर और यहां होने वाली रथ यात्रा के लिए विश्व विख्यात है. लेकिन यह शहर अपने खूबसूरत बीच के कारण भी काफी मशहूर हो रहा है. भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा (IFS officer Susanta Nanda) ने सुनहरे समुद्र तट की खूबसूरत तस्वीरें ट्विटर पर साझा कीं हैं. इस तट को भारत के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों में से एक माना जाता है.

‘ब्लू फ्लैग’ सर्टिफिकेशन भी

IFS officer ने बताया कि गोल्डन बीच को एफईई डेनमार्क द्वारा ‘ब्लू फ्लैग’ सर्टिफिकेशन भी दिया गया है. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन समुद्री तटों को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा साफ और स्वच्छ होते हैं. पुरी समुद्र तट भी देश के उन आठ समुद्र तटों में से एक है जो सबसे साफ हैं. इस टैग को पाने के लिए बीच को 33 मानदंडों पर खरा उतरना होता है, जिसमे पर्यावरण, शैक्षिक, सुरक्षा जैसे एफईई द्वारा निर्धारित कई मानक हैं.

Golden beach at Puri is rated as one of the cleanest beach of India.

Also certified as the Blue flag beach,continuously for last three years.

Salutations to the ground staff for making this possible even under torchlights🙏🙏 pic.twitter.com/UbQ5WgvcPx

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 10, 2023