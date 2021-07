Musical Forest: जंगल में हाथियों का 'आर्केस्ट्रा प्रोग्राम' देख लोगों को आया मजा, कहने लगे इसे रिंगटोन बनाएंगे

Elephant Orchestra😤

हाथियों के प्यारे वीडियो (Cute video of elephants) अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Videos on Social Media) होते रहते हैं. कभी हाथी के बच्चों को कीचड़ में मजे से लोटपोट करते देखा जाता है तो कभी इंसानों के साथ खेलते हुए उनका वीडियो वायरल हो जाता है. ऐसे ही जानवरों की अतरंगी दुनिया के दर्शन करने के लिए लोग आईएफएस ऑफिसर सुसांता नंदा (IFS Officer Susanta Nanda) के ट्विटर अकाउंट को सबसे पहले देखते हैं.हाल ही में ऑफिसर ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ढेर सारे हाथी नजर आ रहे हैं. सुसांता नंदा ने कैप्शन में लिखा है 'एलिफेंट आर्केस्ट्रा, कीप द साउंड ऑन (Elephant Orchestra, Keep the sound on). आपको बता दें कि वीडियो उस वक्त बनाया गया है, जिस समय कई सारे हाथी चिंघाड़ रहे थे. वीडियो को देखकर ऐसा लगेगा मानों हर हाथी के पास अपना ही कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट (Musical instrument) और साज हो. इस वीडियो में एक के बाद एक हाथी अलग तरह से चिंघाड़ रहा है मानो उनकी पार्टी चल रही हो और वो दोस्तों या परिवार के बीच मजे कर रहे हों.आपको बता दें कि इस वीडियो को देखने वाले लोगों को हाथियों का यह प्रोग्राम देखकर बहुत मजा आ रहा है. एक यूजर ने तो यह तक कही दिया कि वह इस आवाज को अपनी रिंगटोन बनाएंगे. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि वो पूरे दिन इसे सुन सकते हैं.आपको बता दें कि सुसांता नंदा रोज कोई न कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो शेयर करते रहते हैं जो वायरल हो जाए. कुछ दिन पहले उन्होंने एक शख्स के साथ लेटे हुए हाथी की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि एक इंसान ने प्यार जताते हुए खुद ठंड महसूस करने के बावजूद अपना कंबल से हाथी को ढक दिया था. इस तस्वीर पर लोगों ने भरपूर प्यार लुटाया था.