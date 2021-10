सांप और गिलहरी में चली लड़ाई, आखिर में देखें किसने किसको खाया?

प्रकृति बेहद अद्भुत है. इसमें आपको ऐसी कई चीजें देखने को मिलेगी जिसपर यकीन नहीं होता. कुछ अच्छी तो कुछ बेहद अजीओगरीब मोमेंट्स (Weird Moments Captured In Camera) आपको देखने को मिलेंगे. प्रकृति में दिखने वाली इन चीजों को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठते हैं. कुछ तो ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो खूबसूरत भी होते हैं हैरान करने वाले भी. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में एक गिलहरी और सांप (Squirrel Snake Fight Video) के बीच लड़ाई हुई. लेकिन इस लड़ाई का जो अंजाम था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

इस वीडियो को ट्विटर पर IFS ऑफिसर सुशांता नंदा ने शेयर किया. इसमें एक गिलहरी और सांप की लड़ाई चल रही थी. इस लड़ाई में गिलहरी बार-बार सांप के मुंह को अपने पंजे से खरोंचता दिखा. इसके बाद सांप को पकड़ा और उसके मुंह को अपने दांत से कुतर दिया. सुशांता नंदा ऐसे वीडियो शेयर करते रहते हैं. इनके द्वारा शेयर किये गए वीडियोज लोगों को काफी पसंद आते हैं.

If you had not seen a squirrel devouring a snake gleefully, look at this…

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 6, 2021