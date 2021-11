अंकल ने मुंह में सिगरेट दबाकर उड़ाए 11 रॉकेट, देखते ही देखते वायरल हो गया 18 सेकंड का Video

दीवाली (Diwali 2021) का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया. पिछले साल कोरोना की वजह से इसकी चमक काफी फीकी पड़ गई थी. इस साल त्योहार की धूम देखने को मिली. दीवाली यानी पटाखों का होना जरुरी है. हालांकि, पर्यावरण की चिंता में कई जगहों पर आतिशबाजी को लेकर कई तरह के नियम लागू किये गए. हालांकि, इसके बाद भी पटाखों का शोर खत्म नहीं हुआ. इस बीच सोशल मीडिया पर आईएफएस ऑफिसर सुसंता नंदा (IFS Officer Susanta Nanda) ने एक वीडियो शेयर किया. जो वायरल हो गया.

सुसंता नंदा ने ट्विटर पर एक शख्स को मुंह में दबाए सिगरेट से रॉकेट फोड़ते (Uncle blew 11 rockets with cigarette) दिखाया. वायरल हुए वीडियो में शख्स मुंह में सिगरेट दबाए था. उसने इसी सिगरेट से मात्र 18 सेकंड में 11 रॉकेट फोड़ दिए. शख्स ने रॉकेट को अपने हाथ में पकड़ा था. वो इन्हें अपने मुंह में दबाए सिगरेट से जला रहा था. इसके बाद उसे हाथ से ही ऊपर छोड़ता जा रहा था. इस हैरतअंगेज वीडियो ने सभ को हैरान कर दिया. वीडियो के कैप्शन में ऑफिसर ने लिखा कि क्या इसे ग्रीन क्रैकर्स कह सकते हैं?



ऑफिसर द्वारा ट्विटर पर शेयर होने के बाद से अबतक इसे करीब 24 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. लोगों ने इस मजेदार वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स भी किये. एक शख्स ने लिखा कि ये तो रजनीकांत स्टाइल दीवाली मना रहा है. वहीं एक ने अंकल को मेन्टोस जिंदगी का परफेक्ट इग्जाम्पल बताया. 18 सेकंड का ये वीडियो हालांकि काफी पुराना है. इससे पहले भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. लेकिन सुसंता नंदा द्वारा शेयर किये जाने के बाद इसे एक बार फिर देखा जाने लगा.

Will this qualify for green crackers pic.twitter.com/cYMY1hhoZI

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 4, 2021