आज वैलेंटाइन डे (Valentine’s Day)है. सोशल मीडिया उन तस्‍वीरों और वीडियो से भरा हुआ है जहां लोग अपने प्रियजनों के लिए प्‍यार का इजहार कर रहे हैं. लवर्स अपनी कहानियां शेयर कर रहे हैं. पर शर्त लगाते हैं कि सभी लव स्‍टोरी से ज्‍यादा यह आपको पसंद आएगी. भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कस्वां (IFS Parveen Kaswan)ने ट्विटर पर यह कहानी शेयर की है. इसमें उन्‍होंने एक पक्षी के बारे में बताया है और लोगों से पूछा है कि बताओ ऐसा प्‍यार मिलेगा कहीं ? यह लव स्‍टोरी लोगों को खूब पसंद आ रहे. लोग दीवाने हुए जा रहे हैं.

परवीन कस्‍वां ने हॉर्नबिल जोड़े की केयर करते हुए एक फोटो और वीडियो शेयर किया और बताया कि ये कैसे प्‍यार करते हैं और संभोग करते हैं. कैसे अपने बच्‍चों की परवर‍िश करते हैं. जो तस्‍वीरें उन्‍होंने शेयर कीं हैं, उन्‍हें कस्‍वां ने क्‍ल‍िक की है और पक्ष‍ियों के सफर को बड़ी खूबसूरती से बयां किया है. उन्‍होंने लिखा, यदि आप पहले से नहीं जानते कि हॉर्नबिल कैसे संभोग करते हैं और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो आपको इस पोस्‍ट को अवश्य पढ़ना चाहिए.

Show me a more beautiful love story than this. The male Hornbill feeding the female, who has locked herself in nest to raise the kids. This he will do for few months, daily. pic.twitter.com/KTTA6msKNQ

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 14, 2023